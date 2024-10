El mercado cerealista se empieza a equilibrar con sesiones anteriores y repiten muchas cotizaciones en la lonja del Ebro

El mercado cerealista está más equilibrado que en sesiones anteriores y repiten muchas cotizaciones en la lonja del Ebro. Sigue la retención por parte del agricultor y la poca operatividad, pero los mercados internacionales están estables y la llegada al puerto de nuevos barcos con ofertas de maíz y trigo han quitado las prisas al comprador.

Repiten las cebadas, con poca oferta y tampoco con mucha demanda. Los trigos forrajeros y panificables también repiten, con estabilidad en los precios en el puerto. El maíz repite con una cosecha retrasada y sin oferta francesa, pero con disponibilidad en puerto. (Ver cotización de la lonja del Ebro y otras lonjas nacionales aquí)

FORRAJES: No hay cambios en la tablilla forrajera, en un mercado algo más animado en lo operativo con respecto a sesiones anteriores. Las peticiones de ofertas para países de Oriente Medio continúan y se están cerrando operaciones, pero las solicitudes principalmente son para las extras y quedan pocas existencias que no estén comprometidas. Las primeras de calidad comienzan a estar demandadas, ante la ausencia de extras disponibles. Los trabajos en el campo han estado parados por las lluvias y se espera retornar la actividad cuando la climatología lo permita, aunque no se espera que entre mucho producto de alta calidad.

FRUTAS: Se mantiene firme el mercado de las frutas y sin cambios en la tablilla, en sintonía con los principales mercados europeos. Las peras mantienen una demanda fluida, a pesar de la competencia con oferta del exterior. El mercado de las manzanas está más animado, pero sin fuerza todavía para subir precios.

FRUTOS SECOS: Semana sin cambios en la tablilla de las almendras, en un mercado en el que la operativa se mantiene animada. Sigue saliendo la mercancía de los almacenes, pero con una demanda que se mantiene estable, sin presionar para subir precios. (Ver cotización de los frutos secos de la lonja del Ebro y otras lonjas aquí)