Sigue la tendencia alcista en la lonja el Ebro pese a que el agricultor sigue reteniendo y no está saliendo mucha oferta al mercado

FRUTOS SECOS: Sigue el mercado de las almendras con pocos movimientos en las cotizaciones, donde la mayoría repite precio. La operativa del mercado sigue activa, aunque los compradores están remisos a la hora de pagar precios más altos, apoyados por la presión de la cosecha. (Ver cotización de los frutos secos de la lonja del Ebro y otras lonjas aquí).

PORCINO: Siguen los recortes en las cotizaciones del porcino, afectado por la tendencia negativa del mercado francés, lo que sigue forzando a bajar precios para colocar nuestra oferta en Europa. La presión de la oferta sigue aumentando con los pesos al alza, pero la demanda lo está aceptando, por lo que no queda animal sin colocar. El mercado de la carne sigue activo, tanto a nivel nacional como en Europa, donde los consumos van subiendo.

LECHONES: No hay cambios en el mercado del lechón, que continúa otra semana más con la misma cotización. La oferta no es amplia y los animales se colocan, pero la entrada de oferta de Europa y la poca alegría de los compradores viendo que el mercado del gordo no se recupera, mantienen en equilibrio el mercado.