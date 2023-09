La tendencia a la baja de los cereales continúa sin que la incertidumbre en el Mar Negro altere los precios en el mercado nacional

La tendencia a la baja de los cereales continúa. Los datos extraídos de Abastores indican una persistente disminución en los precios en el mercado nacional durante toda la semana, en sintonía con el último mes a pesar de que la incertidumbre sigue muy presente en el conflicto generado por la invasión rusa de Ucrania, con nuevos ataques a las instalaciones agrarias.

A comienzos de la semana, el mercado se centraba en los acontecimientos internacionales relacionados con las conversaciones destinadas a reanudar el corredor de grano del Mar Negro. No obstante, actualmente, Rusia mantiene condiciones que deben cumplirse antes de considerar la reanudación inmediata. Esta noticia parece no afectar al mercado nacional, que no responde con subidas.

Sobre el mercado nacional, analizando la caída de los precios desde el mediados de julio donde fue la última vez que el mercado logro subir, ya solo vemos el color rojo en las gráficas. Como se puede ver con el trigo blando en la Lonja de León, alcanza los 238 €/tm en la última cotización.

El maíz por otro lado, en la misma Lonja de León cotiza a 237 €/Tm, siguiendo la tendencia a la baja, aunque en las dos últimas cotizaciones ha repetido precios.

Por su parte, la cebada en la Lonja de Albacete, tras estar varias semanas sin cotizar ha marcado un precio de 222 €/Tm, cayendo 5€ desde la última cotización.

Profundizando en esta tendencia a la baja para tener la imagen completa, aquí está el resumen semanal: