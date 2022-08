La sequía dispara el sacrificio de ganado: solo en Toledo se ha enviado al matadero el 40% de cabezas de bovino en dos meses

ASAJA Castilla-La Mancha ha alertado de la desolación de los ganaderos castellano-manchegos por tener que aumentar el número de animales destinados a los mataderos ante la falta de agua y alimento para poder abastecerlos. Y un ejemplo claro de esta situación es que Toledo, se han sacrificado el 40% de las cabezas de bovino en dos meses.

La sequía ha dejado el campo sin pastos y sin agua, obligando a los ganaderos a comprar más pienso y cisternas de agua y llevarlos hasta las explotaciones. Un sobrecoste en transporte y alimentación añadido al ya encarecido precio de los piensos, que se sitúa entre un 40 y un 50% más caro que el pasado año. También hay que sumar las ya disparadas cifras de la energía, el incremento en los precios de los arrendamientos de hectáreas para pasto o nuevos gastos en medicamentos paras tratar enfermedades.

En relación a las pérdidas económicas, el secretario general de ASAJA CLM, José María Fresneda, ha explicado que, “para reducir gastos, los ganaderos de la región tienen que sacrificar vacas y ovejas que, en circunstancias normales, hubieran seguido en las ganaderías.

Sólo en la provincia de Toledo, se han sacrificado el 40% de las cabezas de bovino en dos meses. Así, a los desorbitados gastos de producción hay que añadir los de pérdida de producción, como las del ganado lácteo, que en dos meses ha visto cómo se reducen los litros de leche diarios por no poder beber suficiente agua”.

Vicente Caja, ganadero de la serranía conquense, ha criticado que “no podemos dejar morir a nuestros animales porque no nos garantizan el suministro de agua en las explotaciones, mientras nos ponen a pelear por los pastos y descontrolan la fauna silvestre, culpa de una PAC ideológica ajena a la realidad”.

En este sentido se ha pronunciado el secretario general de la organización agraria, para quien “las políticas actuales protegen más a los animales salvajes que al ganado y han provocado un descontrol poblacional en la fauna silvestre que, además de competir con el ganado por el agua de los charcos, le transmite enfermedades infecciosas como la tuberculosis o la sarna.”

“HAN CARGADO A LAS ESPALDAS DEL SECTOR AGRARIO LA SOLUCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, APLICANDO MEDIDAS RESTRICTIVAS AJENAS A LA REALIDAD”

Del mismo modo, la PAC está poniendo más trabas a los ganaderos castellano-manchegos, “ya sea por ser una de las comunidades autónomas peor reconocida en referencia a admisibilidad de pastos o por la ruina que puede suponer una campaña de saneamiento ganadera cuando se producen errores o falsos positivos”.

Por todo ello, ASAJA CLM ha pedido más protección para el ganado y más medidas que palíen la crítica situación del sector, tales como ayudas para garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas, facilitar la compra de cubas y cisternas o la construcción de abrevaderos, entre otros. “Una política hidráulica que asegure el abastecimiento de agua para todos y no sólo para los que deciden los ideólogos de despacho”, ha afirmado Fresneda.

Igualmente, la organización agraria ha solicitado ayudas de tipo económico, como las pertenecientes al Programa de Desarrollo Rural (PDR) y medidas fiscales, como la rebaja de las tasas de gestión.

También han pedido agilidad en las tramitaciones a las Administraciones y a las confederaciones hidrográficas, dando prioridad, de forma excepcional por la situación de sequía, a la resolución de los expedientes pendientes de los ganaderos y los jóvenes que se quieren incorporar a la actividad agropecuaria ya que, el retraso les está dejando en una situación de parálisis total en su actividad económica.

“Las políticas actuales no han contado con los actores del mundo rural y han cargado a las espaldas del sector agrario la solución y la responsabilidad de la lucha contra el cambio climático, aplicando medidas más restrictivas que las que ya impone la Comisión Europea y atacando duramente al sistema productivo, de tal manera que, cuando llega una pandemia, una guerra o una sequía, pone en la cuerda floja la soberanía alimentaria. La defensa de los animales no contempla la ganadería con la que tenemos que convivir cada día para garantizar el abastecimiento y la alimentación cárnica y láctea a la sociedad. Por eso, hay que luchar contra todos los que propician políticas conservacionistas, fundamentalistas e ideólogos que no conocen la realidad del mundo rural”, ha concluido el secretario general.