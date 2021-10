La semana empieza con otra fuerte subida de los cereales en la Lonja del Ebro en un mercado que parece no alcanzar techo en los precios

Continúa la subida con fuerza en los cereales en un mercado que parece no alcanzar techo en los precios en la Lonja del Ebro. Las carencias a la hora de encontrar transporte y unos precios al alza en los mercados internacionales mantienen la tensión en el mercado de los cereales. Suben las cebadas y los trigos blandos con poca oferta disponible y operaciones limitadas a corto plazo. Sube también el maíz también sube en plena cosecha activa. (ver todas las cotizaciones aquí)

FORRAJES: Apuntes positivos en la tablilla de los forrajes. Existe demanda de pacas y hay interés en comprar las calidades superiores. Hay pocas operaciones de volumen que se realicen ahora porque hay poca oferta disponible con la mayor parte del stock comprometido por contratos y pendiente de retirar de los almacenes para cargar. En el granulado, el mercado está animado y se está vendiendo bien favorecido por la tendencia positiva de precios de los cereales.

FRUTOS SECOS: Jornada con repeticiones y ligeros recortes en la tablilla de las almendras en un mercado más parado. Se mantienen las operaciones pero no de grandes volúmenes al no existir una demanda alta y porque no hay mucho stock en los almacenes.