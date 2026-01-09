La Ruta Europea del Queso ofrece un amplio programa de actividades en 2026 para disfrutar de su gastronomía y sus localidades

Las Ferias que se celebran en los municipios socios de la Ruta Europea del Queso ofrecen la oportunidad de disfrutar de numerosas actividades, además de degustar y adquirir estas joyas gastronómicas. Los programas se llenan de catas, talleres, espectáculos, actuaciones, desafíos queseros, concursos, visitas guiadas… Un sinfín de propuestas para profundizar en la cultura quesera y los atractivos de estas localidades.

Para ello, 2026 tiene un amplio calendario que se irá enriqueciendo con otras que se sumarán en breve:

27, 28 de febrero y 1 de marzo: 51 Festa do Queixo 2025 Arzúa.

7 y 8 de marzo: IX edición de la Feria Europea del Queso Norte de Gran Canaria.

4 y 5 de abril: XXX Festa do Queixo de San Simón da Costa, Vilalba (Lugo).

17, 18, 19 de abril: XVII Feria del Queso de Andalucía, Villaluenga del Rosario (Cádiz).

25 y 26 de abril: XXIX Feria del Espárrago y la Agricultura Ecológica (Sierra de Yeguas, Málaga).

2 y 3 de mayo: Gazta Azoka – Feria del Queso (Idiazabal, Gipuzkoa).

9 y 10 de mayo: Feria del Queso en Almudevar (Huesca).

22 al 24 de mayo: VII Feria del Queso Artesano de Valverde de Leganés (Badajoz).

6 y 7 de junio: V Feria Europea del Queso (Serrada, Valladolid).

17 al 20 de septiembre: Fromago (Zamora).

26 y 27 de septiembre: Fira Europea del Formatge (Ripoll, Girona).

2 al 4 de octubre: XI Feria del Queso Artesano de Montanejos (Castellón).

9 al 11 de octubre: 10ª Feria Europea del Queso (Casar de Cáceres).

3 de noviembre: Feria de los Santos (Fuentesaúco, Zamora).

5 al 8 de diciembre: XXIX Mercado del Queso Artesano (Aracena, Huelva).

¡Reserva las fechas en tu calendario y prepárate para disfrutar de intensas experiencias queseras!

Podrás ver información actualizada en nuestra Web: https://www.europeancheeseroute.eu/eventos/