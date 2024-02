La realidad del campo que se olvida: las muertes por accidentes laborales en el campo alcanza las 72 víctimas aunque bajan un 24% en 2023

Los accidentes laborales en el sector agrario han caído el 1% en 2023, con un total de 28.779 casos, mientras que se han registrado 72 muertes, el 24,2% menos que en 2022, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El avance estadístico difundido por el ministerio muestra que, del total de accidentes de trabajo con baja en jornada en el sector primario, 28.388 han sido leves, 319 graves y 72 mortales.

A esos se han añadido 1.726 heridos leves, 41 graves y 13 mortales dentro de los accidentes registrados en desplazamientos hacia o desde el trabajo («in itinere»).

Cabe recordar sin embargo, que estas estadísticas no se ajustan a la realidad del campo, porque hay muchas que simplemente son ignoradas por no ajustarse siempre el perfil de los afectados al de los trabajadores registrados, como puede ser el caso de las personas jubiladas que fallecen en accidentes o los que se producen en caminos rurales y no en una explotación.

El índice de incidencia de los accidentes mortales en el sector agrario se ha situado en 10,33, tres puntos menos que en 2022, si bien ha seguido siendo el más alto de todas las actividades económicas, por delante de la construcción, la industria y los servicios.

LA MAYOR SINIESTRALIDAD COINCIDE CON LOS PICOS DE MAYOR ACTIVIDAD DURANTE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS

Los accidentes con baja sufridos por asalariados en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca han sumado 24.975, el 1,5 % menos que en 2022, mientras que en trabajadores por cuenta propia han sido 3.804, el 2 % más.

En 2023 ha habido 24.107 accidentes laborales con baja en jornada en agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados (51 de ellos mortales); 3.079 en silvicultura y explotación forestal (11 mortales); y 1.593 en pesca y acuicultura (10 mortales).

El mayor número de accidentes ha tenido lugar en cultivos de árboles y arbustos, con un total de 8.984; seguidos de los 8.423 accidentes en cultivos de suelo, 4.979 en lugares de cría de animales, 4.238 en zonas forestales y 4.242 en parques y jardines, entre otros.

El año pasado, los accidentes mortales se han concentrado en cultivos de suelo (21 fallecidos), zonas forestales (15), lugares de cría de animales (14), cultivo de árboles y arbustos (14) y jardines y parques (2).

Los sindicatos precisan que los menores accidentes laborales se debe a la menor ocupación en este tipo de actividades y piden más medidas de prevención de riesgos laborales en el campo.

En el sector primario, la mayor siniestralidad coincide con los picos de actividad durante las diferentes campañas.