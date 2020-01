Eso es lo que dicen los datos de la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (ANSEMAT) a los que ha tenido acceso Unión de Uniones, en su último informe en el que se analiza el mercado vivo de tractores, es decir, las transacciones comerciales de este tipo de máquinas y en el que se incluye información desagregada por antigüedad de dichas máquinas.

De citado estudio se pueden extraer cifras interesantes, como que el 60% de los tractores que se comercializan actualmente en España tienen más de 20 años y el 20% tiene más de 40 años. A nivel regional, Galicia cuenta con el mayor movimiento de tractores antiguos (en torno al 75% de las máquinas vendidas superaban los 20 años), seguida de Cantabria (69%), Asturias (67%) y Castilla La Mancha (62%).

En términos absolutos, se realizaron casi 33.000 compraventas de tractores usados en España en 2019 (datos de noviembre a noviembre), realizándose el 18% de dichas transacciones en Andalucía (5.907), el 13% en Castilla La Mancha (4.377) y el 12% en Castilla y León (3.812). En total, se vendieron casi 20.000 tractores con una antigüedad superior a los 20 años, 13.365 entre los 20 y los 40 años y 6.378 por encima de los 40.

Estos datos avalan las continuas demandas de Unión de Uniones de solicitar un mayor apoyo al plan RENOVE de maquinaria agrícola, dado el notable envejecimiento del parque de maquinaria en España. Este Plan, con un presupuesto de 5 millones de euros, no cubre las demandas de los agricultores estatales, quienes solicitaron cerca de 6,6 millones para el Plan de 2019 y que ya ha sido reclamado por la organización.

El proyecto del Gobierno para limitar la compraventa de tractores viejos

El dato sobre el importante mercado de tractores usados es importante, con la vista puesta en el proyecto del Gobierno para limitar su compraventa y del que ya informamos en nuestra web el pasado mes de septiembre y al que Unión de Uniones presentó alegaciones.

Este proyecto se encuentra en fase de consulta en la Unión Europea hasta finales de marzo de 2020 y el texto presentado por las autoridades españolas es el mismo que se manejó en septiembre como borrador de consulta.

De manera que no parece que exista mucha voluntad en el Ministerio de introducir cambios al proyecto de norma, por lo que, de salir como se plantea, a partir de su entrada en vigor los tractores que tengan en el ROMA una antigüedad de 40 años o más y que no dispongan de estructura de protección homologada, no se podrán pasar a otra actividad, ni cambiar de titularidad (salvo por herencia), ni darse de baja temporalmente (incluida la entrega a una empresa comercializadora), ni entrar en otras operaciones que puedan determinar las Comunidades Autónomas. Además, estos tractores podrían ser incluso dados de baja de oficio del ROMA por parte de las Comunidades Autónomas.

Transacciones comerciales de tractores usados en el último año

(datos noviembre 2019)

