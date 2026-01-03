La preocupación se extiende: notificados otros tres focos de enfermedad de Newcastle en granjas de pollos de Valencia

Las autoridades veterinarias de la Generalitat Valenciana han notificado tres nuevos focos de enfermedad de Newcastle en tres granjas de pollos de engorde en la provincia de Valencia, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

El Ministerio ha detallado este viernes en un comunicado que estos nuevos focos, localizados en el municipio de Llutxent en la comarca de Vall D’Albaida, se consideran secundarios al foco primario notificado el pasado 29 de diciembre en la misma localidad y se encuentran dentro de la zona de restricción establecida por el primer foco.

Se trata de tres granjas con un censo de 28.500, 16.500 y 20.100 pollos respectivamente, en las que se detectó un aumento «anormalmente elevado de mortalidad».

Las muestras tomadas por parte de los servicios veterinarios oficiales de la Generalitat han sido analizadas en los laboratorios de la Generalitat (Cecav y UASA), donde se ha confirmado la presencia del virus de la enfermedad de Newcastle.

La proximidad geográfica con el foco primario figura como la causa más probable de introducción del virus en dos de los nuevos focos, mientras que en el tercero se han detectado claros vínculos epidemiológicos, dado que el propietario es el mismo que el de la granja del foco primario, según las encuestas epidemiológicas.

LAS AUTORIDADES ESTÁN PROCEDIENDO A LA VACUNACIÓN FRENTE A LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE DE TODAS LAS GRANJAS SITUADAS EN LA ZONA DE RESTRICCIÓN

Además, las autoridades han realizado el sacrificio preventivo de otra granja con 17.000 pollos, ya que está muy próxima a unos de los focos ya confirmados, y existen otras dos «sospechas clínicas» que están siendo investigadas en sendas granjas de pollos de engorde de la zona.

Los servicios veterinarios están adoptando medidas de control, en concreto la inmovilización inmediata de las explotaciones afectadas desde la sospecha del foco, la realización de encuestas epidemiológicas, el sacrificio del censo de las explotaciones afectadas y la destrucción de materiales que pudieran vehicular el virus.

También se ha establecido una zona de restricción alrededor de los focos, de tres kilómetros de zona de protección (donde hay otras 2 explotaciones comerciales activas) y de diez kilómetros para la de vigilancia (con otras 37 explotaciones).

Las autoridades están procediendo a la vacunación frente a la enfermedad de Newcastle de todas las granjas situadas en la zona de restricción, según el Ministerio, que ha recomendado la vacunación, el refuerzo de las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, en especial las destinadas a evitar el contacto con aves silvestres; y el refuerzo de la vigilancia.