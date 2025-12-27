Por si no había suficientes enfermedades: Activan el protocolo tras detectar un foco de la enfermedad de Newcastle en la C. Valenciana

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha activado el protocolo sanitario ante un foco de enfermedad de Newcastle detectada el día 23 de diciembre de 2025, en una explotación avícola de la Comunitat Valenciana.

También se han detectado otras dos sospechas situadas dentro del mismo perímetro de la zona de restricción y separadas aproximadamente por tres y siete kilómetros del foco inicial.

La actuación se ha desplegado con inmediatez, ha informado la Generalitat, puesto que la primera comunicación se recibió a las 10.30 horas del 23 de diciembre y, en menos de 24 horas, ya estaban ejecutadas las medidas esenciales de contención, control veterinario, inmovilización preventiva y refuerzo de la vigilancia previstas en el protocolo para proteger al conjunto del sector.

La Conselleria recuerda que la enfermedad de Newcastle es altamente contagiosa para las aves, pero no existe riesgo en el consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados.

La higiene de la cadena alimentaria y los controles oficiales garantizan la seguridad del consumidor, añaden las mismas fuentes.

Conforme al procedimiento establecido, la Conselleria ha activado las medidas de contención y vigilancia previstas, incluyendo el control y seguimiento de las explotaciones incluidas en el radio de tres y 10 kilómetros y de aquellas relacionadas epidemiológicamente, así como la restricción de movimientos y el refuerzo de la vigilancia en el radio de diez kilómetros, ampliado con la aparición de las dos nuevas explotaciones afectadas.

Estas actuaciones permiten detectar de forma precoz cualquier incidencia dentro de la zona de control y reducir al máximo el riesgo de propagación, de acuerdo a las fuentes.

La confirmación diagnóstica se tramita según el protocolo establecido, siendo imprescindible la confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el Laboratorio Central de Veterinaria del Ministerio en Algete, antes de realizar la notificación oficial.

SE ESTÁ A LA ESPERA DE QUE EL LABORATORIO CENTRAL DE VETERINARIA DEL MINISTERIO EN ALGETE CONFIRME OFICIALMENTE EL POSITIVO EN LA GRANJA

Durante los días 24 y 25, por el periodo festivo, el laboratorio nacional no operó con su circuito ordinario, la actuación de la Conselleria ha sido en base a los resultados del laboratorio autonómico (UASA) y del Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana (CECAV), laboratorios acreditados.

Esto ha permitido actuar con rapidez, al tiempo que ha remitido las muestras correspondientes al laboratorio nacional de referencia para su confirmación oficial conforme al procedimiento establecido, ha informado la Generalitat.

Así, se está a la espera de que el Laboratorio Central de Veterinaria del Ministerio en Algete confirme oficialmente el positivo en la granja donde la Conselleria actuó en 24 horas para atajar la incidencia, pendiente de genotipado.