Si hace una semana los arroceros valencianos de de Silla anunciaban que iban a devolver 2.000 parcelas arrendadas y se plantean no sembrar más del 60% del término, ahora es la Plataforma del Sector Arrocero de Extremadura quien ha advertido de que la falta de rentabilidad pone en riesgo que se siga sembrando arroz en la región y ha responsabilizado a los acuerdos políticos en Europa de permitir una competencia que considera desigual con las importaciones de terceros países.

La entidad recoge esta advertencia en un comunicado tras la reunión celebrada el pasado día 12 en el Centro de Formación del Medio Rural (CFMR) de Don Benito con organizaciones agrarias, cooperativas y otras entidades representativas del campo extremeño.

Según la plataforma, los participantes coincidieron en alertar de la «extrema gravedad» de la situación del sector y del riesgo que supone para la continuidad del cultivo la falta de rentabilidad de las explotaciones.

La entrada «masiva» de arroz procedente de terceros países, la falta de un etiquetado claro y la falta de fitosanitarios figuran entre los problemas que la entidad señala como causas de esta situación.

La plataforma sostiene que se trata de un problema “político” y atribuye responsabilidades tanto a la llegada de esas importaciones como a los dirigentes que firman los acuerdos que las permiten.

A su juicio, estos acuerdos propician una “competencia desigual que asfixia a los productores locales”, por lo que reclama que se dé “prioridad al arroz nacional”.

El llamamiento se dirige a las administraciones, a la distribución y a los consumidores, a quienes insta a apoyar el arroz extremeño para evitar el abandono de los arrozales.

En el encuentro participaron representantes de Unión Extremadura, Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, APAG Extremadura, APAG Ectremadura, UPA-UCE Aseprex, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Mercoguadiana.