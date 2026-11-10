La advertencia se empieza a cumplir: los arroceros de Silla devuelven 2.000 parcelas arrendadas y plantean no sembrar más del 60% del término

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) lo ha venido anunciado y ahora se empieza a concretar las graves repercusiones que va a desatar la crisis de rentabilidad sin precedentes de los arroceros del parque natural de la Albufera. La delegación local de Silla advierte de que los principales maquinistas, hartos de perder dinero, han decidido devolver las tierras que tenían arrendadas estos últimos años, en torno a 2.000 parcelas de arroz, lo que representa 7.200 hanegadas o más del 60% de la superficie arrocera del término de Silla que asciende a 12.000 hanegadas en total. Como consecuencia, ahora los propietarios -pequeños y poco mecanizados- tendrán que elegir entre continuar el cultivo por sus propios medios o abandonar los arrozales.

El delegado de AVA-Silla, José Vicente Mas, explica que «la situación es muy mala en todo el sector arrocero de la Albufera, pero especialmente en términos como Silla porque, al estar situados en zonas más hondas, los arroceros deben asumir mayores costes energéticos para bombear el agua de los campos al lago, casi 100 €/hg de sobrecostes. Además, a diferencia de otras áreas, los arrozales de Silla tienen unas dimensiones más reducidas y la gestión del agua las interrelaciona, de manera que si unos tancats deciden abandonar el cultivo, los gastos repercutirían en los otros tancats que están conectados hídricamente, lo que agravaría aún más la rentabilidad».

La medida de maquinistas y agricultores de Silla de interrumpir la actividad arrocera no es precipitada, sino que responde al hecho nunca antes visto de que arrastran tres temporadas en pérdidas y ya se encuentran descapitalizados.

A los problemas concretos ya aludidos, hay que añadir las mermas de producción a causa del hongo de la piricularia, las malas hierbas y el ‘cucat’, agravadas por la falta de soluciones eficaces que estén autorizadas por la Unión Europea y el Gobierno español; las limitaciones por cultivar dentro de un parque natural, sin ninguna compensación económica; los incrementos de los costes de producción como los carburantes, los fertilizantes nitrogenados, las semillas y la mano de obra; y el desplome de los precios en origen, fundamentalmente debido a la entrada masiva de importaciones de arroces foráneos en condiciones de competencia desleal.

AVA-ASAJA alerta que dejar de sembrar arroz en los parques naturales de la Albufera y el marjal de Pego-Oliva supondría un impacto negativo desde el punto de vista económico, social y medioambiental, no solo sobre el territorio que incluyen estos parajes protegidos sino también en los núcleos urbanos que hay alrededor. Además de la pérdida de un alimento básico y emblemático, estos espacios sufrirían perjuicios en la calidad del agua, la flora y fauna, la restauración y el turismo, la pesca, la caza y otras actividades económicas que dependen del cultivo del arroz. Asimismo, multiplicaría las plagas de mosquitos, ratas y otras especies silvestres que elevarían los problemas de salud pública e incrementaría la emisión de gases contaminantes.

Por ello, AVA-ASAJA ha solicitado una reunión de urgencia con el presidente de la Generalitat junto a los consellers de Agricultura y Medio Ambiente a fin de tratar la problemática del sector arrocero y buscar aquellas soluciones que permitan paliar al máximo esta situación excepcional y evitar que se repita en las próximas campañas arroceras.