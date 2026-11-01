Los arroceros de la Albufera se hartan de perder rentabilidad y advierten de que se toman medidas o barajan no sembrar el próximo año

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha advertido de que buena parte de los arroceros del parque natural de La Albufera se plantea no sembrar el año que viene para no seguir perdiendo dinero, un hecho «sin precedentes que pone en peligro la conservación de este paraje de alto valor medioambiental».

Según estimaciones de AVA-ASAJA, los productores de arroz de la Comunitat Valenciana han sufrido en la campaña 2026 unas pérdidas económicas superiores a los 16 millones de euros, ha informado en un comunicado.

El sector lamenta las limitaciones que les impone trabajar dentro de un parque natural, sin recibir ninguna compensación a cambio, y destaca que los costes de producción han experimentado «una escalada histórica» que alcanza el 7% este año debido principalmente al alza de los fertilizantes, carburantes, semillas y mano de obra.

Las mermas de producción también alcanzaron graves grados de afección, de hasta el 35 % en algunas parcelas como consecuencia de la fauna salvaje o la falta de soluciones autorizadas por parte de la Unión Europea y el Gobierno español para prevenir y combatir plagas y enfermedades, afirman.

Por último, han añadido que los precios en origen se han desplomado hasta los 0,31 €/kg, lo que supone un 40% menos que hace un año y menos de la mitad de los 0,70 €/kg de hace cuatro campañas, debido a «la entrada masiva de importaciones de países terceros que saturan los mercados europeos».

Así, los arroceros han acordado solicitar a la Generalitat una línea excepcional de ayudas directas dirigidas a la cobertura de pérdidas y a los gastos de la próxima siembra, y que traslade al Ministerio la necesidad de activar un montante de la reserva de crisis de la PAC para apoyar al sector arrocero valenciano.

También han pedido activar la cláusula de salvaguardia de importaciones de arroz de países de terceros; impulsar la promoción del arroz valenciano y europeo a través de un etiquetado más claro, y exigir la disponibilidad de más materias activas fitosanitarias de contrastada eficacia para el control de plagas, enfermedades y malas hierbas del cultivo del arroz.

Asimismo, han instado al presidente de AVA-ASAJA a que solicite una reunión de urgencia con el president de la Generalitat y los consellers de Agricultura y Medio Ambiente a fin de tratar esta problemática y buscar soluciones.