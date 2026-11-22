El secretario general de la patronal de la industria cárnica Fecic, Ignasi Pons, ha reclamado la eliminación del IVA a la carne y a los productos cárnicos al entender que es un alimento «esencial» en la dieta y facilitaría la compra por parte de los distintos estratos sociales.

En una entrevista con EFE Agro, ha recordado que ésta es una de las principales peticiones que han hecho a las diferentes formaciones políticas de cara a las elecciones del 29 N.

Pons ha admitido que es una propuesta de máximos pero si «nos proponen una reducción» de ese impuesto -sin llegar a eliminarlo- «bienvenido será» también.

Cree que está justificado porque este alimento es «esencial» debido a «todo lo que aporta» a la nutrición humana.

Para Pons, un IVA 0 % a la carne facilitaría que «toda» la población pudiese acceder a esta gama de productos y no cree que la eliminación de este impuesto «sea un tema político» que pueda vincularse más a un bloque que a otro.

«Lo importante es que se tome conciencia de la importancia» que tiene esta medida también para «la población».

El programa electoral del Partido Popular recoge literalmente la eliminación del IVA de los alimentos básicos.

HUELGA SUPERADA

En la entrevista, Pons ha hecho referencia también a la reciente huelga en la industria cárnica, una protesta que, bajo su punto de vista, era «completamente evitable».

Sin embargo, «no había voluntad de negociación» por parte de los sindicatos que, además, habían «entrelazado» su protesta del 9 y 10 de noviembre con la huelga general del 11N.

En todo este tiempo, las patronales cárnicas «estuvimos haciendo aportaciones, propuestas de mejora en salario, jornadas y permisos» pero «todo fue insuficiente» para los sindicatos, que estaban «enrocados». El preacuerdo se firmó, en cambio, un día después del 11N y ya quedaría a falta de la rúbrica final, según ha recordado.

El convenio recoge una subida salarial acumulada del 10,9 % hasta 2029 y Pons ha valorado tanto su futura puesta en marcha como la negociación alcanzada.

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

En cuanto al comercio exterior y en un contexto marcado por el impulso de la UE a los acuerdos de libre comercio, como el firmado con Mercosur, Pons ha hecho un análisis indicando que siempre habrá sectores a los que les «vaya bien y a otros menos bien».

En cuanto al pacto con Mercosur, desde Fecic son partidarios de verlo «como una oportunidad de negocio».

En todo caso, es defensor de acordar unas «reglas del juego» a nivel comercial que «sean las mismas para todos» y competir así en igualdad porque, si no, estos acuerdos «no son una oportunidad».

En ese sentido, es defensor de las denominadas «cláusulas espejo» y de verificadores que constaten su cumplimiento.

Para Pons, la UE ha convertido a su territorio en una zona «muy legislada», con «mucha» normativa en materia sanitaria, de bienestar animal, sostenibilidad o laboral» y «todo eso» acaba teniendo un «impacto económico» para las empresas.

CAMBIO DE PARADIGMA EN EL NUEVO ENTENDIMIENTO CON ANICE

El entendimiento con la otra patronal de la industria cárnica estatal, Anice, es «total» actualmente, lo que -según reconoce- supone un «cambio de paradigma» respecto a años anteriores.

Esa unión «la necesitaba el sector» y ha alabado la disposición del director general de Anice, Giuseppe Aloisio y «su equipo» porque «trabajar con ellos es una maravilla y muy cómodo».

«Compartimos todo en estos momentos» y «eso está dando un empuje importante al sector», ha admitido.

Actualmente la relación es «muy sólida» y no descarta incluso una futura unión respondiendo con un «¿Por qué no?» a la pregunta de si se fusionarán en el futuro.

Mientras tanto, «lo importante es trabajar juntos, que es lo que estamos haciendo».