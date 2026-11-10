Los sindicatos cifran en 85-90% el seguimiento de huelga en cárnicas y la patronal Anice en 23% mientras el sector pide al Gobierno que medie

Las organizaciones sindicales Comisiones Obreras y UGT han cifrado en un 85-90% el seguimiento de la huelga en las industrias cárnicas en estos dos días de protestas mientras la patronal cárnica Anice sitúa el porcentaje en el 23%. Por su parte, desde el sector ganadero reclaman al Gobierno que medie en este conflicto.

Las organizaciones sindicales han criticado las «medidas de presión» de algunas empresas que han solicitado que se ejecuten «cargas policiales» sobre piquetes «pacíficos».

Esos piquetes estaban discurriendo de un modo «totalmente pacífico, limitando y acotando nuestro derecho constitucional de huelga», según ha expresado CC.OO. en un comunicado.

Este sindicato también ha rechazado las «maniobras empresariales encaminadas a desmovilizar a las personas trabajadoras, intentando llegar a acuerdos parciales» en algunas compañías.

Desde Comisiones han defendido su «afán dialogante» y su disposición a reunirse «en el formato que sea preciso y en el momento en que se nos solicite para intentar desbloquear la negociación del convenio». La huelga «deja patente» la necesidad que hay de llegar a un acuerdo «justo y equilibrado», ha añadido.

EL SECTOR GANADERO RECLAMA UNA MEDIACIÓN «PARA MINIMIZAR LOS PERJUICIOS»

Por su parte, desde las organizaciones profesionales agrarias también se ha pronunciado este martes Unión de Uniones y lo ha hecho para pedir a la Administración que ejerza de mediador en el conflicto del sector cárnico «para minimizar los perjuicios a los ganaderos».

Creen que esa medición es importante para «encontrar una salida al conflicto» que permita reanudar la actividad con «normalidad».

Para esta organización, las pérdidas económicas derivadas del paro de la actividad se suman a la «delicada situación» que atraviesa el sector, «marcada por el aumento de los costes de producción». Asimismo, advierten , las condiciones comerciales previstas pueden comportar penalizaciones a los ganaderos o menor valoración económica de los animales.

Por su parte, el director general de la patronal de las industrias cárnicas Anice, Giuseppe Aloisio, ha admitido que están viviendo «días complicados» porque «algunas actuaciones» son «francamente mejorables».

Aloisio ha subrayado, en declaraciones a EFEAgro, que la acción de los piquetes está «bastante lejos de ser meramente informativa» con actitudes «absolutamente coercitivas y bastante deplorables», incluidas «coacciones e intimidaciones» que «rozan el delito».

Para Anice, hay que garantizar «tanto el derecho de huelga como el derecho de la persona que quiere ir a trabajar». A pesar de todo, Aloisio ha incidido que los puentes de diálogo con los sindicatos «no están rotos».