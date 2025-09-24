La patata vuelve a cotizar en la lonja de León con unos precios que ni cubren los costes de producción por una «inundación mundial de patata»

En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 24, ha comenzado a cotizar la patata a precios que no cubren los costes de producción debido a lo que se viene llamando una inundación mundial de patata, una situación en la que la producción supera con creces el consumo, que ha provocado una gran caída de los precios y grandes pérdidas para los agricultores.

En Europa el área cultivada aumentó este año un 5,5% hasta en 1,47 millones de hectárea, la mayor en años. La producción de Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos supera la capacidad contractual de la industria procesadora, con grandes volúmenes adicionales producidos fuera de contrato (compra libre), a la vez que han entrado en el mercado dos actores importantes como son China e India con cosechas récords que están generando un excedente que supera con creces la capacidad de almacenamiento local, empujando los precios a la baja al mismo tiempo que Egipto y Turquía se posicionan como exportadores importantes a nivel mundial aumentando el exceso de oferta y creando esta inundación mundial de patata.

Respecto a Francia principal país exportador de patata del mundo y origen de la mayoría de la importada por España, la cosecha se sitúa en un récord de 8,3 millones de toneladas, con un aumento del 13 % en un año; el 80% de la patata francesa está amparada en contrato, el problema viene dado en el restante 20% que serían unas 1,66 millones de toneladas muy cercano a la producción total de España que se sitúa entre 1,9 y 2 millones de toneladas; el precio en el que se mueve esta patata libre es irrisorio, llegando incluso a niveles cercanos a cero euros.

Con este panorama la moral de los agricultores está muy baja, los distribuidores deben por supuesto adaptarse a los precios de mercado, pero sobre todo también necesitan agricultores que se ganen bien la vida.

En la provincia de León este año hay sembradas 1.334 ha de patata, con un aumento de algo más del 13 % respecto a las 1.176 ha de 2024, la producción estimada es de 56.000 toneladas de las cuales cerca del 80% están amparadas con contrato.

Subida de 5 euros en tonelada en el girasol y repetición de los precios tanto en cereal como en alubia.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 24-09-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 192,00 192,00 = Cebada ** 177,00 177,00 = Triticale 183,00 183,00 = Centeno 165,00 165,00 = Avena 136,00 136,00 = Maíz * S/C S/C

* Maíz con menos del 15% de humedad

** Cebada peso específico por encima de 60

GIRASOL COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Girasol* 425 430* ▲ Girasol alto oleico** 515 520* ▲

* Calidad Tipo 9-2-44

** 80% mínimo de ácido oleico

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,40 1,40 = Negra S/C S/C Palmeña Redonda S/C S/C Planchada S/C S/C Plancheta S/C S/C Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León 1,50 1,50 = Redonda 1,40 1,40 =