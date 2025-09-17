Comienza a cotizar el girasol en la lonja de León con precios entre los 425 €/t para el girasol tipo y a 515 €/t para el alto oleico

En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 17 comienza a cotizar el girasol puesto que la estabilidad climática y las altas temperaturas registradas en verano han adelantado el ciclo, y la humedad del grano es ya la idónea para su cosecha. El precio marcado hoy por la lonja promedia las transacciones realizadas y ha quedado fijado a 425 €/t para el girasol tipo y a 515 €/t para el girasol alto oleico, un precio algo más bajo para el primero y más alto para el alto oleico que cuando se cerró su cotización en la lonja.

En la provincia de León en la presente campaña hay sembradas 7.923 hectáreas de girasol de secano y 4.935 hectáreas de regadío; en cuanto a los rendimientos se esperan que sean muy decepcionantes en secano, en el entorno de los 850 kg/ha y en el regadío normales, puesto que la campaña de riego ha transcurrido sin incidencias, por tanto, estarán sobre 3.200 kg/ha, lo que nos da una producción total de 22.527 toneladas de las que desde esta semana empieza a cotizar en la lonja leonesa.

También se ha decidido dejar de cotizar el maíz seco a la espera de un próximo comienzo de cosecha en la cual se fijará el maíz destino secadero.

En el sector de la carne, tanto ovino como vacuno han registrado una nueva subida de precios debido a que la demanda sigue siendo mayor que la oferta.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 17-09-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 193,00 192,00 ▼ Cebada ** 177,00 177,00 = Triticale 183,00 183,00 = Centeno 165,00 165,00 = Avena 136,00 136,00 = Maíz * 213,00* S/C

* Maíz con menos del 15% de humedad

** Cebada peso específico por encima de 60

GIRASOL COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Girasol* S/C 425 Girasol alto oleico** S/C 515

* Calidad Tipo 9-2-44

** 80% mínimo de ácido oleico

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela S/C 1,40 Negra S/C S/C Palmeña Redonda S/C S/C Planchada S/C S/C Plancheta S/C S/C Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León S/C 1,50 Redonda S/C 1,40 Canela IGP* S/C 1,45 Pinta IGP* 1,20 1,20 = Riñón de León IGP* S/C 1,55

*Dato facilitado por Consejo Regulador de la IGP “Alubia de La Bañeza-León”.

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 165,00 165,00 = Alfalfa paquete deshidratado 210,00 210,00 = Paja 1ª (Cebada) 29,00 29,00 = Veza forraje de 1ª 130,00 130,00 = Forraje 95,00 100,00 ▲

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Leche de vaca 0,520* 0,520* =

* Precio leche entregada mes julio-agosto-septiembre

3,7 materia Grasa

3,10 proteína

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,10217* 0,10217* = Leche de cabra 0,11119* 0,11119* =

E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes agosto.

Media provincia León E.Q. mes de agosto leche oveja 11,55 y leche cabra 7,69 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg 7,10 7,30 ▲ Cabritos hasta 11 kg 7,10 7,30 ▲ €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 100,00 100,00 = Corderos 15,1-18 kg 105,00 105,00 = Corderos 18,1-23 kg 100,00 105,00 ▲ Corderos 23,1-27 kg 110,00 110,00 = Corderos 27,1-35 kg 120,00 120,00 = Ovejas vida merina 130,00 130,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf (Sin carta) 180,00 180,00 = €/kg Vivo €/kg Vivo Ovejas sacrificio 1ª 1,20/1,50 1,20/1,50 = Ovejas sacrificio 2ª 0,50/1,20 0,50/1,20 =