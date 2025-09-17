Comienza a cotizar el girasol en la lonja de León con precios entre los 425 €/t para el girasol tipo y a 515 €/t para el alto oleico

En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 17 comienza a cotizar el girasol puesto que la estabilidad climática y las altas temperaturas registradas en verano han adelantado el ciclo, y la humedad del grano es ya la idónea para su cosecha. El precio marcado hoy por la lonja promedia las transacciones realizadas y ha quedado fijado a 425 €/t para el girasol tipo y a 515 €/t para el girasol alto oleico, un precio algo más bajo para el primero y más alto para el alto oleico que cuando se cerró su cotización en la lonja.
En la provincia de León en la presente campaña hay sembradas 7.923 hectáreas de girasol de secano y 4.935 hectáreas de regadío; en cuanto a los rendimientos se esperan que sean muy decepcionantes en secano, en el entorno de los 850 kg/ha y en el regadío normales, puesto que la campaña de riego ha transcurrido sin incidencias, por tanto, estarán sobre 3.200 kg/ha, lo que nos da una producción total de 22.527 toneladas de las que desde esta semana empieza a cotizar en la lonja leonesa.
También se ha decidido dejar de cotizar el maíz seco a la espera de un próximo comienzo de cosecha en la cual se fijará el maíz destino secadero.
En el sector de la carne, tanto ovino como vacuno han registrado una nueva subida de precios debido a que la demanda sigue siendo mayor que la oferta.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 17-09-2025
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
|CEREALES
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Trigo Pienso
|193,00
|192,00
|▼
|Cebada **
|177,00
|177,00
|=
|Triticale
|183,00
|183,00
|=
|Centeno
|165,00
|165,00
|=
|Avena
|136,00
|136,00
|=
|Maíz *
|213,00*
|S/C
* Maíz con menos del 15% de humedad
** Cebada peso específico por encima de 60
|GIRASOL
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Girasol*
|S/C
|425
|Girasol alto oleico**
|S/C
|515
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
|ALUBIAS
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/kg
|€/kg
|Canela
|S/C
|1,40
|Negra
|S/C
|S/C
|Palmeña Redonda
|S/C
|S/C
|Planchada
|S/C
|S/C
|Plancheta
|S/C
|S/C
|Pinta
|1,10
|1,10
|=
|Riñón de León
|S/C
|1,50
|Redonda
|S/C
|1,40
|Canela IGP*
|S/C
|1,45
|Pinta IGP*
|1,20
|1,20
|=
|Riñón de León IGP*
|S/C
|1,55
*Dato facilitado por Consejo Regulador de la IGP “Alubia de La Bañeza-León”.
|FORRAJES
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Alfalfa paquete rama
|165,00
|165,00
|=
|Alfalfa paquete deshidratado
|210,00
|210,00
|=
|Paja 1ª (Cebada)
|29,00
|29,00
|=
|Veza forraje de 1ª
|130,00
|130,00
|=
|Forraje
|95,00
|100,00
|▲
|LECHE DE VACA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/Litro
|€/Litro
|Leche de vaca
|0,520*
|0,520*
|=
* Precio leche entregada mes julio-agosto-septiembre
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
|LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|Euros/E.Q.
|Euros/E.Q.
|Leche de oveja
|0,10217*
|0,10217*
|=
|Leche de cabra
|0,11119*
|0,11119*
|=
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes agosto.
Media provincia León E.Q. mes de agosto leche oveja 11,55 y leche cabra 7,69 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
|OVINO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Lechazos hasta 12 kg
|7,10
|7,30
|▲
|Cabritos hasta 11 kg
|7,10
|7,30
|▲
|€/Unidad
|€/Unidad
|Corderos 12,1-15 kg
|100,00
|100,00
|=
|Corderos 15,1-18 kg
|105,00
|105,00
|=
|Corderos 18,1-23 kg
|100,00
|105,00
|▲
|Corderos 23,1-27 kg
|110,00
|110,00
|=
|Corderos 27,1-35 kg
|120,00
|120,00
|=
|Ovejas vida merina
|130,00
|130,00
|=
|Ovejas vida leche
|90,00
|90,00
|=
|Ovejas vida Assaf (Sin carta)
|180,00
|180,00
|=
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Ovejas sacrificio 1ª
|1,20/1,50
|1,20/1,50
|=
|Ovejas sacrificio 2ª
|0,50/1,20
|0,50/1,20
|=
|VACUNO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|GANADO VIDA
|€/Unidad
|€/Unidad
|Frisones
|250,00
|250,00
|=
|Pasteros macho (200 kg)
|1.240,00
|1.300,00
|▲
|Pasteros hembra (200 kg)
|1.050,00
|1.100,00
|▲
|BOVINO CARNE
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Hembras 180-200 kg.
|U
|7,10
|7,25
|▲
|R
|7,00
|7,15
|▲
|O
|6,25
|6,30
|▲
|Hembras 201-250 kg.
|U
|7,10
|7,25
|▲
|R
|7,00
|7,15
|▲
|O
|6,25
|6,30
|▲
|Hembras más 250 kg.
|U
|7,10
|7,25
|▲
|R
|7,00
|7,15
|▲
|O
|6,25
|6,30
|▲
|Machos 200-250 kg.
|U
|7,00
|7,15
|▲
|R
|6,90
|7,05
|▲
|O
|6,25
|6,30
|▲
|Machos 251-300 kg.
|U
|7,00
|7,15
|▲
|R
|6,90
|7,05
|▲
|O
|6,25
|6,30
|▲
|Machos más de 300 kg.
|U
|7,00
|7,15
|▲
|R
|6,90
|7,05
|▲
|O
|6,25
|6,30
|▲
|VACAS SACRIFICIO
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Fábrica y Segunda
|4,00/5,00
|4,00/5,00
|=
|Primera y Extra (Engrasada)
|5,00/6,20
|5,00/7,00
|▲