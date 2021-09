La movilización pasa de Madrid a Extremadura: Convocada una protesta contra Planas en la inauguración de la Feria de Zafra

Las protestas y acampada ante las puertas del Ministerio en Madrid tendrá su prolongación en Extremadura. El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha anunciado la convocatoria de una gran protesta contra el ministro de Agricultura, Luis Planas, con motivo de su presencia en la inauguración de la Feria de Zafra este martes 28 de septiembre.

Según ha explicado el dirigente agrario, «lo que queremos es que el campo sea escuchado, puesto que hasta ahora el Gobierno está haciendo oídos sordos a los problemas de la agricultura y la ganadería, que cada vez son mayores y lo que es más indignante, ni se molesta en recibir a sus representantes».

La última vez que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha mostrado ese desprecio ha sido la pasada semana cuando no recibió a los presentantes de APAG Extremadura Asaja que habían estado durante una semana acampados en las puertas del ministerio. «Ahí, el ‘ministro cierra explotaciones’ ni nos recibió ni nos escuchó. Ahora lo hará en Zafra a golpe de cencerro, para simbolizar que nos quieren tratar como borregos, algo que no vamos a consentir. No se ha dignado a dedicar un minuto para escuchar la voz del campo y nuestros problemas en Madrid. Aunque no le guste, ahora nos tendrá que oír alto y claro en nuestra tierra» ha indicado Metidieri.

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD DE ACCIÓN



También ha aprovechado para hacer un llamamiento a los profesionales del campo para que «todos juntos» alcemos nuestra voz con más fuerza en la inauguración de la Feria de Zafra y así se nos tenga en consideración, puesto que el Gobierno «lo que está haciendo es tomar las decisiones sin contar con el sector».

El dirigente agrario ha calificado de lamentable que la clase política solo se acuerden de la agricultura y la ganadería en la campaña electoral, pero luego, cuando llegan al Gobierno, «se les olvida todo».

Es un momento crucial, en el que los agricultores y ganaderos nos jugamos nuestro futuro, por lo que «tenemos que estar todos juntos y nos tenemos que movilizar en Zafra en defensa del campo y del mundo rural». Cómo no se produzcan cambios en la PAC y se solucione el problema de los bajos precios «nuestros pueblos y ciudades están sentenciados a muerte», ha concluido.