La movilización de Bruselas sigue dando frutos: consideran que la Comisión Europa da pasos adelante pero «insuficientes» por el momento

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha valorado los últimos pasos avanzados por la Comisión Europea tras la reunión política de ministros de Agricultura convocada a raíz de la “histórica movilización” de Bruselas del 18D, y aunque cree que las nuevas medidas anunciadas son positivas en términos generales, “sigue faltando un largo camino por recorrer”, sobre todo la Comisión de Von der Leyen «continúa sin dar respuesta a la principal preocupación de los agricultores: la disolución de la PAC en un Fondo Único, lo que pone en peligro la equidad de las políticas agrarias europeas y los objetivos fundamentales del Tratado de la UE».

El último paso dado por la Comisión implica que los Estados miembros tengan acceso, al presentar su plan inicial a partir de 2028, a hasta dos tercios del importe normalmente disponible para la revisión intermedia del Presupuesto. Esto representa unos 45.000 millones de euros que podrán movilizarse en adición a los 297.000 que se consideran “blindados”.

La Comisión ha tenido también un gesto con los agricultores anunciando la suspensión temporal de los aranceles sobre el amoniaco y la urea, materias primas de fertilizantes, que siguen disparados un 60%, provocando un incremento de costes “inasumible para el campo”. UPA anima a los minoristas de fertilizantes a ser sensibles a esta nueva situación y trasladar la bajada “con celeridad”.

La Comisión presentará también una propuesta para permitir la posibilidad de no autorizar la importación a la UE de productos con residuos de ciertos plaguicidas. Además, el número de auditorías realizadas en países no pertenecientes a la UE se incrementará un 50%, y las realizadas en los puestos de control fronterizos de la UE se incrementarán un 33% en 2026-2027. También se ha propuesto reducir todos los niveles máximos de residuos al cero técnico para ciertas sustancias activas.

MÁS SIMPLIFICACIÓN

La Comisión ha vuelto a anunciar un nuevo paquete de simplificación en las exigencias medioambientales en lo que afectan a la agricultura y la ganadería, En particular sobre la Directiva marco sobre el agua, y las directivas sobre naturaleza y nitratos.

En lo que respecta al acuerdo Mercosur, y a la espera de las novedades prevista para este viernes en la reunión del COREPER, UPA considera que se debe garantizar la correcta aplicación de los mecanismos de salvaguarda de forma que sean “ágiles y seguros”. “Este ejercicio de contrapesos y medidas surge como respuesta a las preocupaciones del sector ante la falta inicial de transparencia y diálogo con el sector, y es importante señalar que este acuerdo incluye novedades en las salvaguardas que deberían extenderse no solo al acuerdo con Mercosur sino a cualquier acuerdo comercial en curso o en vías de negociación, de forma especial con EE. UU., pero también con Marruecos o la India entre otros”.

En definitiva, todos estos pasos son para UPA el resultado de un trabajo constante tanto en las movilizaciones organizadas desde mayo de 2025 hasta la última del 18D en Bruselas, junto con la transmisión de propuestas sensatas en las mesas de negociación. UPA remarca que este proceso debe seguir avanzando hasta lograr sentar las bases de la Política Agraria Común y del sistema agroalimentario de la UE.