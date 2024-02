La Mesa de Interlocución andaluza ve insuficientes las 18 medidas del Ministerio y pide ampliar los eco-regímenes en especial los ecológicos

La Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía, en la que las organizaciones ASAJA, COAG y UPA así como Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y la propia Junta, han analizado las 18 medidas planteadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tanto al sector como a las comunidades autónomas en materia de flexibilización y ayudas a los agricultores y ganaderos. Unas medidas que han sido calificadas mayoritariamente de «insuficientes», ya que, según los propios representantes de las organizaciones, no cumplen ni con las demandas ni las alegaciones presentadas de forma conjunta por Andalucía.

A este respecto, la Mesa de Interlocución ha acordado de forma unánime seguir pidiendo ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se atienda todo el conjunto de las alegaciones presentadas por Andalucía al Pepac, así como una mayor flexibilización en la BECAM y, sobre todo, que se incida en ampliación de los eco-regímenes con el foco puesto en que la agricultura ecología sea considerado per se, que haya más para el regadío, así como que se establezca el aserpiado del viñedo, y que estén adaptados a las zonas áridas de Andalucía, entre otros.

Para la consejera, Carmen Crespo, «se trata de peticiones lógicas y más que necesarias que están ya recogidas en las alegaciones que Andalucía ha presentado, de forma conjunta, con los miembros de la Mesa».

De otra parte, en la Mesa de Interlocución ha sido unánime la petición de incidir ante el Ministerio de Agricultura una firme defensa ante la «competencia desleal» que se produce ante el posible incumplimiento de los aranceles y contingentes establecidos a terceros países y, en este sentido, han explicado la situación que en estos momentos está sufriendo el sector de los cítricos o frutas y hortalizas.

RESPECTO AL CUADERNO DIGITAL AGRARIO LA MAYORÍA HAN APUNTADO ESTAR EN DE ACUERDO EN QUE NO SE ESTABLEZCA HASTA QUE NO SEA OBLIGATORIO EN EUROPA

En este sentido, se ha acordado seguir reclamando al ministerio un mayor control y refuerzo en los Puntos de Inspección Fronteriza de los Puertos (PIF) y una mayor la defensa ante la UE para la implantación de las cláusulas espejo. Es más, se ha valorado la posibilidad de pedir la comprobación del grado de cumplimiento de los respectivos contingentes, a fin de poder recurrir ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en caso de incumplimiento de los mismos. De otra parte, también, se ha acordado seguir adelante con las inspecciones al reetiquetado que se está haciendo desde la comunidad autónoma andaluza.

Por otro lado, la Mesa de Interlocución ha coincidido en que hay que abordar la Ley de la Cadena Alimentaría, porque ésta es muy mejorable aún para que sea funcional. Por tanto, hay que actuar sobre ella para que sea útil para los agricultores y ganaderos de Andalucía, ya que ahora no lo es. Y por ello, desde la Mesa se ha decidido continuar pidiendo al Gobierno central cambios más allá de elevar una Agencia porque si no se adapta la Ley a la realidad de nada servirá potenciar la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Respecto al Cuaderno Digital Agrario la mayoría de los miembros de la Mesa han apuntado estar en de acuerdo en que no se establezca hasta que no sea obligatorio en Europa, a fin de no crear más trabas a los agricultores y ganaderos que ya tienen que asumir demasiadas exigencias. En este sentido, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha explicado que «se trata de restar burocracia y mayores obstáculos para nuestros agricultores».

La consejera ha recalcado que «los agricultores andaluces piden igualdad y respeto porque si hay importaciones de terceros países a la Unión Europea, éstas deben tener las mismas condiciones que las de los productores europeos porque si no, además de suponer nuevas trabas para nuestros agricultores, estamos engañando a los consumidores».