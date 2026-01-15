La Justicia pone freno al proyecto al anular dos resoluciones para crear la IGP Jamón Serrano al considerar que falta un informe «imprescindible»

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado varias resoluciones sobre el procedimiento seguido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para crear la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Jamón Serrano al detectar que falta un informe «imprescindible» en este proceso.

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM estima parcialmente el recurso presentado por el Consejo Regulador de la IGP «Jamón de Trevélez (Granada)» y las empresas almerienses Jamones de Serón Checa y Segura Jamones de Serón contra varias resoluciones del MAPA dictadas en 2021 y 2022.

El tribunal las anula por «defectos de tramitación esenciales» al faltar un informe «imprescindible» de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por lo que retrotrae el expediente administrativo «al momento anterior a la adopción de la resolución de la Dirección General de la Industria Alimentaria de fecha de 21 de diciembre de 2021».

El TSJM devuelve el proceso a ese punto para que se elabore el informe, «lo valore la Administración, es decir la Dirección General de la Industria Alimentaria, antes de emitir su resolución decisora», según recoge la sentencia consultada por Efeagro.

El Ministerio (representado por la Abogacía del Estado) y la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), como partes demandadas, habían argumentado que no era necesario dicho informe «porque ya existía la especialidad geográfica tradicional -del Jamón Serrano- que ya solventaba el tema de la marca, y que además estos informes no tienen carácter vinculante».

Además, añadieron que la falta de tal informe era «una mera irregularidad, no invalidante» del proceso pero el tribunal no cree que sea así porque «esa carencia sí puede generar indefensión» a los «intereses generales».

El TSJM subraya que este informe «omitido» de la OEPM es «imprescindible» para garantizar una «pacífica coexistencia» entre los regímenes de derechos de propiedad industrial existentes (marcas) y la reserva de nombres y el establecimiento de menciones y símbolos con arreglo a los regímenes de calidad (IGPs y DOPs).

Además, ahonda en que «es necesario» contar con dicho informe porque «no se puede prever (…) que, aun subsanado el defecto, la resolución hubiera sido la misma e idéntica a la que ahora se recurre».

PARA ANICE EL FALLO «NO DECLARA IMPROCEDENTE LA IGP JAMÓN SERRANO»

En un comunicado, Anice ha asegurado que, desde el punto de vista jurídico, el fallo «no invalida el objetivo del expediente, ni cuestiona la legitimidad del planteamiento de fondo, quedando abierta la vía para que la Administración reordene la tramitación con pleno respeto a las exigencias formales».

Cree que el TSJM «no declara improcedente la IGP «Jamón Serrano», ni niega la posibilidad de que el procedimiento continúe una vez subsanados los aspectos formales señalados».

El director general de Anice, Giuseppe Aloisio, ha asegurado que seguirán «trabajando para que el procedimiento pueda continuar, incorporando las garantías formales necesarias, en beneficio del conjunto del sector».

El procedimiento para crear una IGP del Jamón Serrano la impulsó Confecarne en 2015 y, desde entonces, ha generado controversia entre los que se muestran a favor de la misma (entre ellos la patronal Anice) y los que están en contra, como la IGP «Jamón de Trevélez» ya que creen que devalúa la imagen del serrano.