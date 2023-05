La interesante historia de la raza ibérica Torbiscal y cómo la apuesta por mantenerla ha creado una marca propia de ibérico

Hace 50 años, la raza de cerdo Torbiscal estuvo a punto de desaparecer, y el motivo no fue otro que la propia seña de identidad de esta raza: «La raya que los hace diferentes del resto de cerdos ibéricos».

Los cerdos de raza Torbiscal tienen en sus pezuñas una pequeña franja despigmentada, que hacía desconfiar a muchos clientes cuando iban a comprar un «jamón ibérico pata negra». Por ello, los ganaderos que criaban cerdos de esta raza, poco a poco dejaron de criarlos, hasta el punto de que casi desaparece, ya que los clientes preferían otros jamones al ver esa franja despigmentada. Consideraban que no eran «auténticos pata negra»

La familia Muñoz, que por aquel entonces llevaba varias décadas criando cerdos de la variedad Torbiscal, no dejó de hacerlo. Los Muñoz eran simples ganaderos, y, a pesar de las dificultades para venderlos por el rechazo que le ocasionaban a muchos clientes, no desistieron, puesto que eran conscientes de la excelencia de sus carnes. Esta persistencia de la familia Muñoz hizo que la raza no desapareciera.

Actualmente, la familia Muñoz sigue dedicada a la cría de cerdos de raza Torbiscal en el Valle de los Pedroches (Córdoba). El negocio actual lo lleva Rafael Muñoz, la décima generación de la familia que continúa con la tradición. Rafael, ya no se limita a criar los cerdos, además de ello, ha creado su propia marca de ibéricos de raza Torbiscal: MIO 1898.

Todos los productos de MIO 1898 están elaborados a partir de la raza Torbiscal, esa que su padre evitó que desapareciera. Hoy te traemos una pequeña selección de productos elaborados por Rafael Muñoz, y un código de descuento de 6 euros:

Gracias a Agroinformación y la plataforma Naturr, que busca conectar a productores y consumidores, tienes un descuento de 6€ para comprar productos ibéricos de raza Torbiscal de MIO1898: Descuento de 6€: AGROINFO6 (hasta el 20 de mayo de 2023)

Puedes ver los productos en este enlace: https://www.naturr.es/mio-1898