La industria láctea defiende que afronta un 2026 marcado por la pérdida de poder adquisitivo ante las críticas por rebajar el precio de la leche en origen

Justo después de las críticas del sector lácteo del SLG-CCLL por la rebaja en el precio de la leche de origen, y a la que se ha sumado también Unions Agrarias, la patronal láctea (Fenil) ha hecho público un informe europeo donde se señala que el mercado español del lácteo afronta el 2026 marcado por la pérdida acumulada de poder adquisitivo de los hogares, que condiciona de forma directa la capacidad del mercado para absorber nuevas tensiones de precio en los productos básicos.

La Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) ha detallado que el mercado lácteo hace frente a un escenario marcado por la presión sobre el consumo y los límites de absorción del mercado y que esta brecha entre la inflación acumulada y los salarios se traduce en una «reducción efectiva» de la renta real disponible, que afecta de forma «especialmente intensa» a la cesta de la compra, donde los alimentos han registrado incrementos «muy superiores» a la media del IPC.

A nivel europeo, el mercado lácteo europeo inicia 2026 en una fase de «ajuste» y «normalización». Lo hace tras un 2025 marcado por precios elevados en origen, un repunte en la producción de leche como materia prima superior a lo inicialmente previsto y una creciente volatilidad en los mercados internacionales.

La federación se ha referido a los últimos datos publicados por la Comisión Europea (CE) y que recoge la nueva edición del barómetro del sector lácteo de Fenil, que muestra que a partir del segundo semestre de 2025 se produjo una «corrección significativa» en los precios de las principales «commodities» lácteas en la UE.

ARRECIAN LAS CRÍTICAS DEL SECTOR LECHERO POR LAS PROPUESTAS A LA BAJA EN EL PRECIO DE ORIGEN DE LA LECHE

Por su parte, dirigentes del sindicato agrario Unións Agrarias (UU. AA.) han denunciado este miércoles las propuestas de las industrias lácteas de renovar contratos a los ganaderos gallegos con precios rebajados que pueden comprometer su futuro.

Nueve de cada diez explotaciones ganaderas gallegas deben renovar en los próximos meses los contratos de venta de leche cruda a las industrias, que han ofrecido precios de tres a nueve céntimos de euro inferiores a los vigentes, ha indicado el vicesecretario general de UU. AA., Félix Porto, en una conferencia de prensa.

«No hay razón que justifique las bajadas» de precios, ha comentado Porto, que ha calificado de «brutal e inasumible» la oferta de las industrias, que en algún caso llega incluso a once céntimos menos, ha comentado Porto, acompañado del responsable de sector lácteo de UU. AA., Óscar Pose.

Este último ha señalado que el año pasado las industrias pagaron una media de 0,498 euros por litro de leche cruda a los ganaderos gallegos, frente a 0,513 euros en el conjunto de España, lo que supone 83 millones de euros menos para el sector primario, un dinero «que se embolsan» las fábricas de procesamiento.

Asimismo, según cálculos de UU. AA., el año pasado cerraron un total de 314 explotaciones lácteas en Galicia, donde quedan actualmente menos de 5.000, del total de menos de 9.000 en el Estado español.