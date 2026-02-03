Denuncian unas rebajas de entre 4 y 9 céntimos por litro de leche en origen, «lo que supondrían la ruina de miles de granjas gallegas»

Las ganaderas y los ganaderos de leche gallegos están recibiendo estos días unas propuestas de precios de la leche en origen lo que que supondrían la ruina de miles de granjas en un contexto en el que el precio percibido por las granjas gallegas es el más bajo de toda España, según denuncia el el Sindicato Labrador Gallego-Comisiones Labradoras (SLG-CCLL). A finales de 2025 las granjas de leche gallegas percibían una media de 0,527 céntimos por litro frente a los 0,555 céntimos de Castilla León (segunda comunidad productora de leche), los 0,562 de Cataluña (tercera), los 0,544 de Andalucía (cuarta), 0,551 de Cantabria, 0,550 de Asturias o 0,577 del País Vasco, por poner algunos ejemplos.

Desde el SLG-CCLLcreen que «estas ofertas a la baja de las industrias, con condiciones inaceptables, teniendo en cuenta la evolución de los costes de producción, comprometen seriamente el futuro de las granjas de leche gallegas, por lo que demandamos la intervención urgente de la Consellería de Medio Rural en un momento en lo que están en proceso de renovación a mayoría de los contratos de la leche para lo próximo período».

La situación a nivel nacional, con caídas de la producción acumuladas de alrededor de un 0,85% en 2025 respeto al año anterior, «no justifican la baja de precio de la leche para la próxima renovación de contratos, sino todo el contrario. Se tomamos la referencia de los meses más próximos, como los de finales de año, estaríamos en caídas del 2,9% respeto al mismo mes del año anterior, por ejemplo en noviembre», según la organización agraria.

El censo de vacas también experimentó una reducción de un 2,7% en 2025, por lo que es previsible que siga cayendo la producción. Hay que recordar que el sector continúa a vivir con la incertidumbre de la amenaza de una enfermedad tan preocupante como la dermatosis nodular contagiosa que llevó al sacrificio de miles de vacas en Cataluña y en Francia.

Las primeras subastas de Fonterra en el que alcanza a los productos lácteos industriales supuso de promedio una subida de un 6,3%, revirtiendo la tendencia de algunas bajas que se produjeron a lo largo del 2025. Por eso, para el SLG «no tiene sentido que ahora precisamente las industrias lancen estas amenazas de bajas, máxime con una dinámica de mercado interno bastante diferenciada, como una producción por debajo del consumo, y una tendencia estable en los precios al consumidor final.

URGE CONVOCAR EL OBSERVATORIO DEL SECTOR LÁCTEO GALLEO

Galicia con 2.817.569 toneladas, como principal región productora de leche a mucha distancia de la segunda comunidad productora de leche como es Castilla León, con 843.785 toneladas, o de la tercera que es Cataluña, con 693.260 toneladas, tiene muchas comarcas que dependen en gran medida de manera indirecta e indirecta de la producción de leche, con miles de granjas, almacenes, talleres, servicios profesionales de diferente índole que trabajan en este sector.

Por esto ven que «la administración gallega, con la Consellería de Medio Rural al frente, debe liderar una respuesta inmediata la esta grave amenaza de precios ruinosos y convocar de urgencia el Observatorio del Sector Lácteo Gallego, para parar estas bajas injustificadas».

Desde el Sindicato Labrador consideran que las industrias lácteas, «teniendo en cuenta la tendencia que hubo en los últimos años de nuevas instalaciones y proyectos industriales en la Galicia y teniendo en cuenta el cierre continuado de granjas, así como el componente generacional que hay en el sector, están cavando su propia ruina, comprometiendo mismo el abastecimiento futuro de sus plantas, sin tener en cuenta que Galicia era uno de los pocos lugares en los que se iba manteniendo de manera moderada la producción frente a caídas importantísimas, por ejemplo en regiones lácteas históricas como Asturias, con una caída de un 4,20% en el último año, Cantabria con un 3,68% de caída, País Vasco con 3,33% de caída, Andalucía con 1,63%, Cataluña con 0,81% o Castilla León con 0,94%».

Por este motivo, desde el SLG-CCLL solicitan reuniones con diferentes industrias lácteas a las que le trasladarán estas preocupaciones.