La guerra de precios hunde al sector de la fresa, que denuncia que «el mercado está saturado, pero de especuladores»

La guerra de precios ya es un hecho y los especuladores presionan para conseguir fresa a la baja poniendo como excusa la incapacidad del mercado para absorber tanta producción. Sin embargo, el sector lo deja claro: «El mercado está saturado, pero de especuladores». El pasado 11 de marzo UPA Huelva difundió una nota de prensa denunciando una “guerra de precios” por hacerse con el mercado de consumo que afecta a los productos agrícolas y ganaderos. UPA Huelva está realizando un estudio continuo del mercado sobre qué agentes respetan los precios a los agricultores/as y cuáles intentan imponer precios a la baja.

UPA Huelva ya ha explicado en sendas notas de prensa cómo ha afectado la situación meteorológica a la campaña. El temporal de principios de enero y la falta de horas de sol ha retrasado el crecimiento vegetativo de la planta y ha habido escasez de producto en el mercado. Sin embargo, el buen tiempo de las últimas tres semanas ha hecho que la planta esté a pleno rendimiento y los mercados ya están abastecidos.

Esta rápida recuperación de la campaña está siendo aprovechada por los jefes de compras y asentadores que juegan con la excusa de una supuesta “incapacidad del mercado para absorber tanta producción” y con que el producto es perecedero para así presionar a la baja el precio para los agricultores/as. Se juega pues a que si la fresa se paga a 1,20 €/Kg (que no cubre costes de producción) no hay problema en el mercado, pero si se paga a 1,40 €/kg el mercado está saturado.

«NO ES DE RECIBO QUE NUESTROS PRODUCTORES/AS SE VEAN AMENAZADOS POR ESTE TIPO DE ARGUMENTARIOS PARA QUE UNOS POCOS AUMENTEN SUS BENEFICIOS»

UPA Huelva no está dispuesta a consentir este tipo de especulación agresiva. Este argumento que se da en momentos puntuales y concretamente ahora no tiene sentido porque la fresa francesa e italiana no ha entrado todavía en producción y los consumidores/as europeos/as están todavía consumiendo fresa de Huelva de alta calidad y con cualidades beneficiosas para la salud. No es de recibo que nuestros productores/as se vean amenazados por este tipo de argumentarios para que unos pocos aumenten sus beneficios, dado que está probado que tampoco los consumidores/as acaban beneficiados por una bajada de precios en el punto de venta.

Por otra parte es importante especificar que tradicionalmente la semana anterior a Semana Santa ha sido una semana en la que las producciones han sido altas, la distribución en el mercado también y precio ha sido razonable. «Es debido a esta “guerra de precios” que se quiere ganar la partida a costa de bajar el precio a los productores/as. ¿Si la fresa se paga a 1,20 €/Kg no hay problema en el mercado pero si se paga a 1,40 €/kg el mercado está saturado?. No hay escrúpulos», se lamentan desde la organización agraria.

UPA Huelva viene desde hace 5 años denunciando esta situación que se viene agudizando campaña tras campaña. «Mientras los agricultores/as necesitan en su mayoría financiarse para asumir costes que incrementan cada año, los especuladores presionan cada vez más para conseguir pagar un precio cada vez más bajo en origen y así ampliar sus márgenes de beneficio. La novedad es que en este momento de la campaña utilizan el falso argumento de saturación del mercado si se negocia mantener el precio», denuncia UPA Huelva.

La situación es ya un clamor y otras organizaciones agrarias se están sumando también a denunciar públicamente el asunto, por lo que UPA Huelva les da la bienvenida a que se sumen a esta reivindicación que ya es histórica en UPA.

Por todo esto, se denuncia que «en un mercado que no está saturado de fresas, sino de especuladores, las únicas soluciones posibles pasan por la unidad del sector para no ceder a la presión de vender a precios bajos y por la existencia de una Ley de Cadena Alimentaria que defienda a los productores/as de este tipo de abusos y establezca mecanismos que impidan que se vendan productos agrícolas y ganaderos por debajo de los costes de producción».