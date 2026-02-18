La Federación de Regantes del Alto Guadiana traslada su preocupación por la posible extinción de derechos de riego

Representantes de la Federación de Regantes del Alto Guadiana (FERGUALT) se reunieron esta semana en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) con el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, para abordar, principalmente, el uso, gestión y futuro de las aguas subterráneas en el Alto Guadiana.

El presidente de FERGUALT, Ángel Bellón, trasladó a los representantes del Partido Popular de la región la gran preocupación de los regantes manchegos ante la revisión del cuarto ciclo de planificación hidrológica planteada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

En concreto, indicaron que se trata de un borrador «con un marcado carácter restrictivo», con medidas, no solo de mantenimiento de las tradicionalmente aplicadas, como los programas de actuación y los regímenes de extracciones, sino dirigidas también a la extinción de derechos y anulación de garantías de defensa en la tramitación de expedientes.

Desde la Federación también comunicaron la conveniencia de que los usuarios de aguas adquieran un mayor protagonismo en la gestión, por medio de las Comunidades de Usuarios constituidas, ampliando las encomiendas de gestión.

También se trató el abastecimiento de los municipios por medio de la Tubería manchega, lo que liberaría carga cuantitativa a las masas de aguas subterráneas, y la necesidad de las medidas económicas de financiación de estructuras hídricas en la región y del plan de medidas de los Planes Hidrológicos.

Los asistentes se refirieron además al «grave riesgo» de sostenibilidad de las explotaciones que supone la aplicación, exclusiva, de una política de restricciones en el uso del agua y disminución de la superficie de regadío.

Por último, abordaron la «inquietud» que genera en los usuarios de agua que se mantengan abiertas las compuertas de la presa de la Vega del Jabalón, cuando las necesidades del Campo de Calatrava son más que evidentes, tanto para el abastecimiento como para el regadío.

En ese sentido, desde FERGUALT informaron que la Comunidad de Usuarios del Campo de Calatrava ha remitido un escrito al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana demandando explicaciones.