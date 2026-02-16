Exigen a la CH Guadiana explicaciones urgentes por el motivo de realizar un desembalse en la presa de la Vega del Jabalón

ASAJA Ciudad Real exige a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) explicaciones urgentes por el desembalse en la presa de la Vega del Jabalón. La organización provincial agraria considera inaceptable la situación que se está viviendo, con las compuertas abiertas y el embalse vertiendo agua pese a no encontrarse al máximo de su capacidad. ASAJA exige a la CHG «transparencia total sobre los informes técnicos que justifican el desembalse, las razones concretas que lo motivan y el calendario real de actuaciones para corregir las posibles deficiencias detectadas».

La organización exige conocer si existen errores de diseño, de explotación, de mantenimiento o de planificación que hayan conducido a la situación actual y qué medidas se adoptarán para evitar que vuelva a repetirse. Y es que ASAJA Ciudad Real subraya que, «si el desembalse responde a razones de seguridad porque la presa no ofrece garantías suficientes, los responsables del mantenimiento de esta infraestructura deben responder ante una dejadez de funciones que conlleva unas consecuencias muy graves”.

La organización provincial agraria no descarta acudir a los tribunales para depurar las posibles responsabilidades políticas que se pudieran derivar de este “hecho tan grave, en el caso de que se confirme que ha existido dejación de funciones, falta de previsión o una gestión negligente de una infraestructura clave para el abastecimiento y el futuro económico de la comarca».

Desde la organización agraria se recuerda que el agua que actualmente se está desembalsando no es agua sobrante, sino la reserva estratégica que necesitan doce municipios para garantizar el abastecimiento humano y el colchón mínimo imprescindible para que el regadío de la comarca pueda sobrevivir en un contexto de sequías cada vez más frecuentes y severas.

La organización advierte de que el volumen de agua que se está liberando puede equivaler a años de garantía para abastecimiento y regadío en la comarca.

ASAJA Ciudad Real denuncia además el mensaje contradictorio que se traslada a los usuarios. Mientras al agricultor se le exige ajustar cada metro cúbico, soportar recortes de dotación y enfrentarse a controles y expedientes sancionadores, ahora se observa cómo se liberan hectómetros cúbicos que podrían marcar la diferencia entre salvar o perder cosechas. “Es indignante cómo los regantes tienen que ver cómo el embalse vierte agua en pleno escenario de incertidumbre hídrica”, subrayan desde ASAJA Ciudad Real.

La organización provincial agraria advierte que no permanecerá en silencio mientras se pierden metros cúbicos tras metros cúbicos y, al mismo tiempo, se exigen sacrificios constantes a usuarios y regantes. “Queremos rigor, exigimos responsabilidad y vamos a estar vigilantes. Porque cada gota que hoy se desperdicia es futuro que se les roba a nuestros pueblos”, concluyen desde ASAJA.