La falta de lluvia retrasa la recolección y rebaja las previsiones para la aceituna de mesa a 495.000 toneladas con un déficit de disponibilidades del 7%

La producción estimada de aceituna de mesa hasta la fecha se situará previsiblemente en torno a 495.000 toneladas, un 7% por debajo del año anterior y un 3% por debajo de la media de los últimos cinco años, incluyendo los años de sequía, según los datos de Asaja Sevilla. Esto es debido a la adversa meteorología, con cinco meses sin ninguna precipitación en las principales zonas productoras, varias olas de calor consecutivas y el récord de altas temperaturas en estos últimos meses, a lo que se suma la falta de lluvias a corto plazo. Con estas previsiones, habría un déficit de disponibilidades del 7% para poder cubrir las necesidades del mercado.

Como explicó el secretario general de la organización agraria, Eduardo Martín, en la 43 en la Jornada de Aceituna de Mesa, “pese a las buenas expectativas por las precipitaciones de la primavera pasada, tras un verano tan duro, la situación real en el campo cuando hemos entrado a recolectar era peor de la prevista, con aceitunas que en general presentan un retraso en su maduración, y que en muchos casos se encuentran arrugadas o con muy poco peso, por lo que no son aún aptas para mesa”.

En la provincia, tanto en el Aljarafe como en los Alcores se espera una producción por debajo de la media, mientras que en la Campiña y la Sierra Sur hay más carga de aceituna, pero la producción es muy irregular, algunas parcelas con buena carga y otras sin apenas nada.

Asimismo, como explicó Martín, la presente campaña viene también marcada por los altos costes de producción y de recolección, y por la falta de mano de obra, que está haciendo inviable seguir con el cultivo en muchos casos.

Tras este análisis, los Servicios Técnicos de Asaja-Sevilla, dado que se prevé un déficit de disponibilidades del 7% para poder cubrir las necesidades del mercado, prevén que los precios que se alcancen en el mercado a lo largo de la campaña deberían estar en niveles muy similares a los de la anterior, aunque como reiteró Eduardo Martín, “dependeremos mucho de la necesaria lluvia, por lo que si sigue este déficit de precipitaciones, habrá una mayor demanda y, por tanto, los precios se podrían tensionar al alza”.

Asimismo, durante la jornada, la presidenta de Asaja-Sevilla, María Morales, aseguró que “si parte de la clase política, y especialmente la europea, legisla en nuestra contra, como se ha vuelto a demostrar con la nueva y preocupante propuesta de reforma de la PAC, que ha cosechado el rechazo absoluto de todo el sector, es porque no han pisado nunca el campo; si estuvieran en el tajo haciendo el trabajo de los agricultores o de los ganaderos, lo verían todo de otra manera”.