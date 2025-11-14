La falta de agua provoca que la producción nacional de aceituna de mesa se quede por debajo de las 500.000 toneladas

La producción nacional de aceituna de mesa se quedará por debajo de las 500.000 toneladas esta campaña, menos de lo previsto por el sector, que está finalizando una cosecha marcada por la falta de agua.

Según el último balance del olivar en España del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, actualizado en octubre pasado, la producción nacional de aceituna será previsiblemente de 499.000 toneladas en la campaña 2025-2026.

El presidente de Aceituna de Mesa de Cooperativas Agroalimentarias de España, Gabriel Cabello, ha precisado a Efeagro que, a falta de los datos de noviembre, la cosecha se quedará un año más por debajo del medio millón de toneladas, una cifra inferior a la media de las últimas cuatro campañas y a las estimaciones del sector.

DIFICULTADES EN LA RECOLECCIÓN POR LA FALTA DE MANO DE OBRA Y LA ADVERSIDAD CLIMÁTICA

El tercer aforo publicado en septiembre por la organización interprofesional Interaceituna ya reflejaba algunas dificultades en la recolección y estimaba una producción final de 535.150 toneladas, superior a la media de 504.220 toneladas de las últimas cuatro campañas.

Entonces se estimaba una cosecha de 238.829 toneladas de hojiblanca, 151.992 t de manzanilla, 54.335 t de carrasqueña, 47.426 t de cacereña, 25.678 t de gordal y 16.335 t de otras variedades.

La recogida se intentó acelerar a pesar de la escasez de mano de obra y la adversidad climática, tras un verano que ha sido el más cálido de la serie histórica en España y ante la perspectiva de un otoño seco.

«El olivo está preparado para soportar un verano cálido y seco, pero no para un otoño también cálido y seco. En el sector de la aceituna de mesa observamos que nos hemos quedado sin otoño por el cambio climático. Empezará a llover la semana que viene, cuando esté prácticamente terminada la campaña», ha explicado el responsable de Cooperativas.

Cabello ha vinculado la menor producción con la falta de agua, y ha recordado que tanto septiembre como octubre han sido «secos», lo que ha impedido la recolección en algunas parcelas.

En consecuencia, según ha asegurado, las existencias serán «bajas» -el Ministerio las cifraba inicialmente en 318.630 toneladas- y los precios se mantendrán altos, aunque a un nivel algo inferior al de la campaña anterior.

Actualmente, la aceituna hojiblanca está en el entorno de un euro por kilo; la manzanilla y la carrasqueña, a 1,30 euros; y la gordal, a 2 euros.

Mientras que otros países competidores como Turquía y Egipto crecen en producción, el sector en España reclama agua para que el fruto pueda engordar y lograr calibres comerciales.

PRINCIPALES PROBLEMAS

A la espera de que finalice la campaña para realizar una petición formal, las cooperativas consideran que hay tres factores que están perjudicando al sector y sobre los que habría que actuar: los aranceles, la sequía y la falta de mano de obra.

La aceituna negra española lleva sufriendo desde 2018 un arancel adicional en Estados Unidos, pese a los fallos en contra emitidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que no han evitado las pérdidas de al menos 260 millones de euros para el sector y su salida de tan importante mercado.

A este gravamen se suma otro general del 15 % para las exportaciones de productos europeos a EEUU, tras el acuerdo alcanzado en julio pasado por Washington y Bruselas, en el contexto de la guerra comercial.

En cuanto a la mano de obra y la sequía, las cooperativas han abogado por crear una mesa de trabajo en la que se debatan esos dos factores «que tanto daño» están haciendo al sector.

Además, Cabello ha apuntado que las administraciones deberían hacer un esfuerzo «adicional» en promocionar la aceituna, ya que las acciones en ese ámbito a su juicio han sido hasta ahora «insuficientes».