La Comunidad de Madrid entrega 21 ejemplares de oveja colmenareña al ganadero afectado por el incendio de Tres Cantos de este verano

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha entregado esta semana 21 ejemplares de oveja colmenareña al ganadero afectado por el incendio que afectó a Tres Cantos, Alcobendas y Colmenar Viejo el pasado mes de agosto, con las que podrá comenzar la reposición de su rebaño y continuar con su labor profesional.

Se trata de 20 hembras y un semental, procedentes del rebaño del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), para desarrollar tareas de estudio, análisis de productividad y mejora genética.

Esta es una de las medidas anunciadas por la presidenta Díaz Ayuso el pasado 14 de agosto cuando visitó Tres Cantos, donde el fuego quemó cerca de 2.000 hectáreas, afectando a pastos y viviendas particulares. Además, la donación de estas 21 ejemplares de oveja colmenareña permite cuidar la biodiversidad regional, ya que la raza ovina colmenareña está actualmente amenazada.

Procede del municipio de Colmenar Viejo y registra 6.867 cabezas de este ganado (6.579 hembras y 288 machos) en la región. Su crianza se produce en régimen de extensivo, realizando el pastoreo en zonas altas con clima seco, de manera que también contribuyen a la limpieza de los entornos naturales, además de emplearse en el consumo alimentario.

La apuesta del Gobierno madrileño por la ganadería en la región se ha visto recientemente por el anuncio de que la Comunidad de Madrid ha aumentado un 29% las explotaciones de bovino dedicadas a la producción láctea en cuatro años, pasando de 38 en 2021 a las 49 actuales. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha mostrado su apoyo al sector visitando hoy la cooperativa ganadera Lácteas Madriz, en Villa del Prado.