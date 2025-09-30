En plena crisis del sector, la Comunidad de Madrid aumenta un 29% las explotaciones de bovino para la producción de leche en cuatro años

Cuando el sector lácteo lleva años en crisis con un descenso constante en el número de explotaciones, sobre todo familiares, la Comunidad de Madrid ha incrementado en un 29% el número de explotaciones de ganado bovino para la producción de leche en los últimos cuatro años, pasando de 38 en 2021 a las 49 actuales.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha visitado este martes 30 en Villa del Prado la cooperativa ganadera Lácteas Madriz, un ejemplo del crecimiento del sector, donde ha reafirmado el apoyo del Ejecutivo autonómico a la industria agroalimentaria regional.

La cooperativa, fruto de la unión de cuatro familias ganaderas de Villa del Prado, Griñón, Leganés y Valdemoro, produce la marca Leche Madriz, un producto de proximidad que se distribuye en supermercados y grandes superficies de la región.

En conjunto, estas cuatro explotaciones suman un total de 1.900 vacas y producen diariamente 34.300 litros de leche entera, semidesnatada y desnatada, lo que representa el 22 % de toda la producción diaria de la Comunidad de Madrid, indica en un comunicado el Gobierno regional.

Durante su visita, el consejero ha destacado la importancia estratégica del sector agroalimentario, que representa el 3,7 % del PIB regional, da empleo a casi 200.000 trabajadores y agrupa a unas 1.500 empresas.

Novillo también ha subrayado el papel del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) en el apoyo al sector lácteo a través de la mejora genética de razas autóctonas, el desarrollo de productos innovadores y el control de la producción.

El Gobierno regional respalda a los profesionales del sector con diversas líneas de ayudas. Así, en 2025, se han destinado 6,1 millones de euros para la modernización de explotaciones. En este marco, «Leche Madriz» ha recibido una subvención de 217.685 euros para la mejora de sus instalaciones y procesos.

Además, se han invertido 2,5 millones en ayudas para la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas, con una partida adicional de 700.000 euros para iniciativas con fines medioambientales, cofinanciadas por la Comunidad de Madrid (59,5 %), los fondos FEADER (23 %) y la Administración General del Estado (17,5 %).