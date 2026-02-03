La Comisión Europea avala la estrategia de promoción del queso español en EE. UU. tras un crecimiento del 34% en exportaciones

La Comisión Europea ha felicitado al sector lácteo español por su campaña promoción en Estados Unidos, destacando su capacidad para reforzar el posicionamiento de los quesos de España en este mercado en un momento de especial complejidad en las relaciones comerciales entre ambos actores internacionales.

El reconocimiento ha sido trasladado por representantes de la Comisión Europea y del equipo de la European Research Executive Agency (REA), entre ellos el Comisario de Agricultura, Christophe Hansen, durante la celebración de los EU Agri-Food Days, jornadas informativas en las que el sector lácteo español ha estado representado por Nuria Mª Arribas, directora gerente de la Organización Interprofesional Láctea (InLac).

En concreto, han felicitado expresamente al sector por la campaña que viene desarrollando en el mercado estadounidense y señalado el proyecto ‘Cheestories with Cheeses from Spain’, cofinanciado por la Unión Europea, como un ejemplo de buena práctica dentro de la política europea de promoción.

Desde la Comisión Europea se ha subrayado el valor de este enfoque en un escenario marcado por la incertidumbre regulatoria y las tensiones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos. De hecho, el propio Comisario de Agricultura ha destacado la acción promocional agroalimentaria como una herramienta estratégica para consolidar la presencia de los alimentos europeos, reforzar su percepción de calidad y acompañar a los productores en mercados clave.

RESULTADOS QUE AVALAN LA ESTRATEGIA

Durante el encuentro, los representantes de la Comisión han puesto en valor los resultados obtenidos por diferentes campañas europeas de promoción agroalimentaria. En el caso de ‘Cheestories’, cabe señalar que se han superado los 13 millones de visualizaciones de contenidos y generado más de 15 millones de impactos en acciones de relaciones públicas, contribuyendo de forma significativa a la visibilidad y notoriedad de los quesos españoles en el mercado estadounidense.

Este impacto comunicativo se ha traducido, además, en resultados comerciales tangibles. A lo largo del periodo de desarrollo de la campaña (2023/2026), España ha incrementado sus exportaciones de queso a Estados Unidos en un 34%, superando los 12 millones de euros en ventas, frente a crecimientos más moderados de otros grandes productores europeos, como Francia (+ 6%) o Italia (+ 2%). Un desempeño que refuerza el posicionamiento competitivo del queso español frente a sus principales competidores en este mercado.

Uno de los aspectos particularmente valorados por la Comisión Europea ha sido la estrategia creativa de ‘Cheestories’, articulada a través del primer road movie de los quesos de España, protagonizado por los Smith -una familia de influencers estadounidenses- y concebido para conectar con el consumidor desde un enfoque narrativo y culturalmente relevante. Una propuesta alineada con los valores europeos de calidad, autenticidad y origen, y distinguida también en medios especializados del sector publicitario y de la comunicación en España.