La Comisión Europea aprueba la inclusión de Requena en la denominación de origen Cava como una nueva unidad geográfica «menor»

El Diario Oficial de la Unión Europea (Doue) ha publicado este viernes la aprobación de una modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Cava que incluye una nueva unidad geográfica «menor», correspondiente al territorio del municipio de Requena (Valencia).

El origen de esta modificación se remonta a 2021, cuando el consejo regulador de la DO Cava introdujo tres nuevas unidades geográficas y estaba prevista una cuarta, pero no hubo acuerdo sobre el nombre de la misma.

Por un lado, los operadores ubicados en ella sólo admitían que se llamara «Requena», lo cual no se aceptó por el Consejo Regulador, que consideraba que dicho nombre no respetaba la debida protección a la DO de vinos ya registrada «Utiel Requena».

Los operadores recurrieron judicialmente y en noviembre de 2022 obtuvieron una sentencia firme favorable del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El febrero de este año, y tras otra serie de recursos, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya publicó una resolución de la Dirección General de Alimentación por la que se incluía la unidad geográfica menor Requena dentro del pliego de condiciones de la DO Cava y hoy ha hecho propio la Comisión Europea a través del DOUE.

cab recordar que las siete bodegas integradas en la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena (Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano+Suizas, Pago de Tharsys, Torre Oria y Unión Vinícola del Este) cerraron 2022 con un récord histórico de comercialización con 13.340.000 botellas en el mercado, amparados por la Denominación de Origen Cava.