La cebada sigue perdiendo precio y cae al nivel de exigir una producción de 5.400 kilos por hectárea sólo para poder cubrir costes

La cebada sigue cayendo de cotización, según se ha puesto de manifiesto esta semana en la Lonja de León, donde la tonelada se deja un euro con respecto a las operaciones de la sesión anterior, hasta bajar a los 185 euros. Si tenemos en cuenta que el coste total medio de producción por hectárea de este cereal ronda los mil euros en la provincia de Palencia, hay que alcanzar un rendimiento de unos 5.400 kilos por hectárea tan sólo para cubrir gastos a estos bajísimos niveles de valor del producto.

La mesa del cereal de este miércoles en la lonja leonesa se saldó con esa bajada de la cebada y la subida de dos euros por tonelada en el maíz, hasta los 217 euros. Todos los demás granos mantienen el mismo nivel que la semana anterior.

El desánimo cunde entre los agricultores cerealistas palentinos, que en muchos casos se han planteado esta campaña su apuesta por los cereales de inverno, a la vista de estas cotizaciones ruinosas.

El buen rendimiento de la pasada cosecha —histórico en buena parte de las parcelas del campo provincial— puede ser un espejismo, ya que difícilmente se mantendrá dos campañas consecutivas, mientras los precios de los insumos sí se mantienen en los mismos niveles, encarecidos desde la guerra de Ucrania.

El precio actual de la cebada, de hecho, no difiere mucho del que registraba antes del conflicto bélico (en 2018, de hecho, ya rondaba los 185 euros/tonelada en algunos periodos de esa campaña), pero los costes productivos no son, ni mucho menos, los de entonces.

DESFASE ANTE LA SUBIDA DE LOS COSTES

ASAJA Palencia intentará reivindicar medidas, especialmente de carácter fiscal cara al ejercicio de 2026, aunque no sólo de ese tipo, que compensen este desfase, porque la crisis de precios del cereal es patente, al igual que la inflación de costes.

Según el propio informe oficial del Ministerio de Agricultura sobre precios pagados por agricultores y ganaderos (cuya última edición es de agosto de 2025), desde 2020 se han incrementado esos costes más del 26 % de promedio-

Pero las subidas desde 2020 llegan de media al 56% en los fertilizantes (casi el 70 % en los nitrogenados y compuestos), o al 37% en combustibles, por citar dos insumos de fuerte repercusión en los cultivos cerealistas de nuestra provincia. Y hablamos siempre de un informe ministerial que promedia datos, y que seguramente se quede corto con respecto a los precios reales de mercado que padecen los agricultores de esta provincia.

Según el reciente informe de la Universidad de Valladolid para la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, el coste total medio de producción en la provincia de Palencia para una hectárea de cebada es de 1004,50 euros.

Por ello, a una cotización de 185 euros/tonelada, como la constatada por la Lonja de León en las operaciones de esta semana, son necesarios de media 5430 kilos de rendimiento por hectárea para cubrir esos costes, que el estudio divide en los siguientes capítulos (semillas, fertilización, fitosanitarios, mano de obra, maquinaria, energía, reparaciones y mantenimiento, tierras (arrendamiento), coste de oportunidad y otros gastos generales.