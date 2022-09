La Audiencia Provincial da la razón a los “colleiteiros” del Ribeiro en sus reclamaciones frente al Consejo Regulador

Por segunda vez, los Tribunales de Justicia han dado la razón a los “colleiteiros” en la pugna que mantienen contra el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro, en relación al precio de las contraetiquetas.

Diversos “colleiteiros” habían solicitado el amparo de la justicia ordinaria dada la decisión del Consejo Regulador, adoptada en reunión celebrada en 2018, de realizar una subida diferenciada en el precio de las precintas, mayor para las utilizadas en los vinos “preferentes” (elaborados con variedades autóctonas, mayoritariamente por pequeños productores) y menor en los vinos “autorizados” (elaborados con variedades secundarias o foráneas, principalmente por grandes bodegas que producen más de 400.000 litros).

El fallo, dictado en esta ocasión por la Audiencia Provincial de Ourense, declara que el acuerdo adoptado favorecía los intereses particulares de los sectores que tienen un mayor peso en el Consejo (sector cooperativo y bodegas de más de 400.000 litros que embotellan en mayor proporción vino “preferente”, en contra del que debería ser interés del Consejo Regulador que es fomentar la producción con variedades autóctonas.

La desigualdad en el precio de las precintas de garantía ha sido entendida por los jueces «como abusiva al no existir causa justificada para ello, siendo las precintas iguales y dando el Consejo el mismo servicio, de certificación y control de todos los vinos incluidos en la denominación».

Los “colleiteiros” celebran que, en esta nueva sentencia, no hayan sido aceptados los argumentos con los que el Consejo Regulador pretendía justificar la diferencia de precio, ratificando que no está justificada la subida diferenciada en detrimento de las bodegas más pequeñas o de los “colleiteiros” que elaboran y embotellan en su mayoría vino preferente, ya que el acuerdo adoptado no respondía a las reglas de equidad.

Los “colleiteiros confían en que esta Sentencia ponga fin al litigio, evitando nuevas costas procesales para el Consejo Regulador y revertiendo la situación creada en 2018 cuando se comenzó a cobrar un mayor importe a quienes destinan las contraetiquetas a vinos “preferentes o castes”. Habiéndose vendido más de 16 millones de precintas para vinos de castes, y habiendo sido el Consejo Regulador condenado al pago de las costas en ambas instancias, el varapalo económico será considerable.

Los “colleiteiros”, cuyos caldos están volviendo a posicionar al Ribeiro en el lugar que le corresponde, reiteran nuevamente su disposición al diálogo para alcanzar acuerdos en todos los ámbitos, siempre que se respete que aun cuando constituyen una minoría en el pleno, «tienen mucho que decir en la defensa de la esencia de la Denominación de Origen Ribeiro, siendo dicha esencia la que debe primar sobre los intereses particulares de los sectores con un mayor peso en el Consejo».