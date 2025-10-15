Insisten al Ministerio a extender la vacunación preventiva contra la Dermatosis y a revisar los protocolos de cara a posibles nuevos focos

La Unión de Campesinos de Segovia-UCCL ha instado al Ministerio a extender la vacunación preventiva contra la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) y a revisar en profundidad los protocolos de cara a posibles nuevos focos.
La organización, a raíz de la aparición en España de la enfermedad animal que afecta al ganado bovino en Cataluña, reclama extremar las medidas de prevención y pide al MAPA que defienda en Bruselas la necesidad de realizar una vacunación preventiva contra esta enfermedad, más allá de las zonas de restricción, y una revisión de los protocolos de esta enfermedad.
Unión de Campesinos de Segovia-UCCL considera «urgente una respuesta más sólida y coordinada por parte de la Administración, tanto europea como nacional, de cara a prevenir posibles nuevos focos, para limitar la propagación y mitigar las pérdidas productivas y sociales».
Esto mismo ha trasladado Unión de Uniones a la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad, con quien, junto al resto del sector, se ha reunido tras la petición por parte de la organización de una convocatoria urgente. “Tenemos que adelantarnos a la enfermedad vacunando y protegiendo a nuestro ganado, el MAPA reconoce que seguimos en un alto riesgo y que tenemos que extremar las medidas de precaución, pero hay que evitar a toda costa la expansión de la enfermedad y la catástrofe que es para una granja enfrentarse a un vaciado sanitario”, señalan desde Unión de Campesinos de Segovia-UCCL.
“Hay que revisar los protocolos. Es impensable que una granja se enfrente a restricciones tan largas por la lucha contra la enfermedad”, comentan desde la organización. “Hay que trabajar para un protocolo a nivel europeo y nacional que obedezca a la realidad y necesidades del sector susceptible de estar afectado”, añaden.
A la luz de los hechos, Unión de Campesinos de Segovia-UCCL considera que las administraciones han pecado de confianza. Desde hace tiempo se venía advirtiendo que los focos en Francia e Italia ponían a España en una situación de grave riesgo de entrada de la enfermedad. Esto, junto con el elevado volumen de movimientos de bovinos hacia España, le lleva a pedir al MAPA la posibilidad de hacer acopio de un mínimo volumen de vacunas para un eventual foco, días antes a la entrada del virus en España lo que el Ministerio desestimó.