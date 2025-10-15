ARANCELES
Insisten al Ministerio a extender la vacunación preventiva contra la Dermatosis y a revisar los protocolos de cara a posibles nuevos focos

por | Oct 15, 2025 | Ganadería, Sanidad animal

La Unión de Campesinos de Segovia-UCCL ha instado al Ministerio a extender la vacunación preventiva contra la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) y a revisar en profundidad los protocolos de cara a posibles nuevos focos.

La organización, a raíz de la aparición en España de la enfermedad animal que afecta al ganado bovino en Cataluña, reclama extremar las medidas de prevención y pide al MAPA que defienda en Bruselas la necesidad de realizar una vacunación preventiva contra esta enfermedad, más allá de las zonas de restricción, y una revisión de los protocolos de esta enfermedad.

Unión de Campesinos de Segovia-UCCL considera «urgente una respuesta más sólida y coordinada por parte de la Administración, tanto europea como nacional, de cara a prevenir posibles nuevos focos, para limitar la propagación y mitigar las pérdidas productivas y sociales».

Esto mismo ha trasladado Unión de Uniones a la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad, con quien, junto al resto del sector, se ha reunido tras la petición por parte de la organización de una convocatoria urgente. “Tenemos que adelantarnos a la enfermedad vacunando y protegiendo a nuestro ganado, el MAPA reconoce que seguimos en un alto riesgo y que tenemos que extremar las medidas de precaución, pero hay que evitar a toda costa la expansión de la enfermedad y la catástrofe que es para una granja enfrentarse a un vaciado sanitario”, señalan desde Unión de Campesinos de Segovia-UCCL.

“Hay que revisar los protocolos. Es impensable que una granja se enfrente a restricciones tan largas por la lucha contra la enfermedad”, comentan desde la organización. “Hay que trabajar para un protocolo a nivel europeo y nacional que obedezca a la realidad y necesidades del sector susceptible de estar afectado”, añaden.

A la luz de los hechos, Unión de Campesinos de Segovia-UCCL considera que las administraciones han pecado de confianza. Desde hace tiempo se venía advirtiendo que los focos en Francia e Italia ponían a España en una situación de grave riesgo de entrada de la enfermedad. Esto, junto con el elevado volumen de movimientos de bovinos hacia España, le lleva a pedir al MAPA la posibilidad de hacer acopio de un mínimo volumen de vacunas para un eventual foco, días antes a la entrada del virus en España lo que el Ministerio desestimó.

Aunque actualmente habría un volumen de vacunas suficiente para las zonas de restricción, con las 15.000 vacunas de las que disponía del Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Francia, y otras 82.500 dosis desde el Banco de Vacunas Europeo; así como nuevas compras de emergencia que el MAPA estaría efectuando para poder actuar rápidamente; Unión de Campesinos de Segovia-UCCL cree que la vacunación preventiva de los animales de reproducción más allá de estas zonas es clave.

