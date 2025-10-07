El Ministerio consigue una primera partida de 15.000 vacunas contra la dermatosis para poder tratar la zona de mayor nivel de riesgo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha conseguido una primera partida de 15.000 vacunas contra la presencia del virus de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) una enfermedad que afecta al ganado bovino y que requiere la adopción de medidas para su erradicación tras haberse detectado en dos explotaciones de Cataluña.

El ministro, Luis Planas, ha afirmado este martes 7 a los periodistas en la Feria Conxemar, en Vigo, que su departamento está «desde el primer momento en contacto muy estrecho» con la Generalitat.

Hoy mismo se ha verificado en el laboratorio de Algete el segundo foco y Planas se ha remitido a la página web del Ministerio, donde figuran medidas en materia de erradicación así como los perímetros de seguridad que se establecen.

Así, ha trasladado que han conseguido una primera partida de 15.000 vacunas para poder tratar la zona de mayor nivel de riesgo y que se lo comunicaron ayer, lunes, a la Generalitat.

Planas ha avanzado que van a continuar trabajando para conseguir más vacunas y así «poder establecer los mecanismos de defensa en materia de bioseguridad que son absolutamente necesarios para evitar la propagación de esta enfermedad».

La dermatosis está situada en el nivel A por parte de la Comisión Europea y, por tanto, debe ser erradicada y requiere ser «muy firmes», ha precisado.

El ministro ha recordado que con anterioridad a España se han dado casos en Italia y en Francia y también ha advertido de que «no hay posibilidad de transmisión a los seres humanos».

Sobre los nuevos focos de gripe aviar, ha dicho que tiene relación con la migración de aves salvajes y es un fenómeno que «deriva claramente del cambio climático» porque los ciclos migratorios se han adelantado.