En Prádena del Rincón hay ganaderos que están preocupados por los constantes ataques de lobos a sus rebaños. En los últimos años se han multiplicado por 30 y los propietarios de ganados en la sierra madrileña han tenido cerca de 100 bajas. El Gobierno regional contabilizó el año pasado casi 400 agresiones y los ganaderos denuncian que reciben pocas ayudas de la Comunidad de Madrid y la que reciben, como una de 120 euros por una cabra que falleció en un ataque del lobo, la recurren al Supremo.

“Llevamos seis años con el mismo problema y con los mismos mensajes por parte de la administración”, declara indignado Luis, asegurando que las únicas medidas que se han tomado han corrido a su cuenta, según recoge telemadrid.es. “Los animales tienen que estar recogidos por la noche, tienes una dedicación que no te permite dejar al ganado sin vigilancia durante cinco minutos, incluso he implementado la valla de seguridad”, insiste.

La Comunidad recurre el fallo del Supremo por 120 euros por una cabra

La Comunidad de Madrid tiene una orden de ayudas por pérdida de una cabra de 120 euros. “Algo patina en la orden cuando en los tribunales, por el mismo hecho, se reconocen 500 y pico”, garantiza Luis. Y es que la Comunidad recurrió este fallo del TSJM. “Lo que nos indigna es que la Comunidad, en vez de reconocer que algo están haciendo mal, lo que hace es que cuando tienen una sentencia condenatoria recurren al Supremo, obviamente con dinero ajeno”, señala.

El propio Luis subraya la falta de apoyo que se recibe desde la administración, quienes afirman dar medidas preventivas. “Es un problema creciente. Demandamos medidas preventivas, y te van a decir que no, ya tenemos medidas preventivas a través de la línea de mejoras agrarias. Eso es mentira. No se inventó esa línea para este problema. No hay medidas en materia preventiva. Nada”, indica.

“Tienes una falta de apoyo de las instituciones que cuando vamos a ferias a mostrar el producto madrileño, se les llena la boca con las excelencias y maravillas del campo. En esta sierra todas las noches sufrimos una invasión. No se acuerda nadie nunca de la población local. Los ciudadanos de aquí seguimos siendo de tercera”, manifiesta el ganadero.

La Consejería de Medio Ambiente tiene planeado convocar la segunda Mesa del Lobo antes de que termine el año, para concretar medidas serias. “Vamos a ver si la convocan o no. Entendemos que lo será difícil de justificar sino lo hacen. La ‘Mesa del ‘Lobo se constituyó una vez en 2016 y no se ha vuelto a convocar”, concluye Luis.

