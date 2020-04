“Ni queriendo se pueden hacer las cosas peor ni perjudicar tanto a la provincia de Cádiz, una provincia que ha sufrido pérdidas importantísimas en 2019 debido a la grave sequía sufrida y a la crisis de precios que ha castigado al sector agrario en 2019”, según ha denunciado Asaja Cádiz tras la Orden publicada este jueves 9.

Para la organización agraria, “no sólo no se recogen producciones extremadamente

castigadas en nuestra provincia; caso de la flor cortada, uva para vinos con D.O

como Jerez, etc., sino que además nos discriminan negativamente con respecto a

provincias limítrofes como Málaga o Sevilla, donde producciones como los cítricos en

en Jimena, San Pablo de Buceite o San Martín del Tesorillo, que lindan con la provincia de Málaga, aplican una reducción de módulos que para Cádiz queda en 0,18 y para Málaga de 0,13. Lo mismo ocurre en producciones como el olivar, de los sectores más castigados en 2019, donde para Cádiz el módulo queda en 0,13 y para Jaén en 0,09, para Málaga el 0,09, Sevilla el 0,09, etc. Algo del todo incomprensible”, asegura su secretario general, Pedro Gallardo, que recalca que lo mismo ocurre para cultivos como las oleaginosas y otros.

Por otro lado, desde la organización agraria no entinden cómo el Ministerio de Hacienda no contempla reducción en flor cortada en Cádiz, algo que desde ASAJA Cádiz además se viene

pidiendo que se haga de forma estructural por la crisis en la que está sumida el sector. El módulo actual del 0,32 en flor cortada no lo han bajado nada y sin embargo en otras zonas como Murcia bajan el módulo a 0,05.

Algo parecido ocurre en el arroz, con una superficie de 2.800 Ha la provincia de Cádiz es la gran olvidada “y parece que en Andalucía sólo existe arroz en Sevilla. En esta provincia el módulo lo bajan a 0,22 y en Cádiz ni se recoge este cultivo en la Orden publicada. Faltan muchos más cultivos en nuestra provincia que no han tenido una reducción especial, caso del algodón (sí en Córdoba, donde lo bajan a 0,26), aguacate, hortícolas (sólo incluyen reducción especial para el tomate y dejan fuera términos municipales como Sanlúcar, Rota, etc)”.

En definitiva, para Asaja Cádiz, todo es “un despropósito para la provincia de Cádiz, que ni queriendo se pueden hacer las cosas peor, en un año donde los agricultores y ganaderos esperábamos un gesto por parte del Gobierno y donde pedíamos unos módulos con valor cero o próximo a cero para todas las producciones agrícolas y ganaderas y para todos los términos municipales, tanto de Cádiz como del resto de Andalucía y España, ya que el 2019 ha sido de los peores años que se recuerdan en el campo, con una bajada de la renta agraria, por primera vez en más de 5 años, superior al 8%”.

ASAJA Cádiz ya ha trasladado al Ministerio de Agricultura y Hacienda estas peticiones y espera que se arregle cuanto antes el tratamiento dado a esta provincia porque, insisten “ni queriendo se pueden hacer las cosas peor”.

Tabla comparativa entre Cádiz, Andalucía y resto de CCAA