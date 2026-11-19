ASAJA Castilla-La Mancha ha trasladado la preocupación de los olivicultores de la región ante la incertidumbre que rodea a la campaña de aceite de oliva 2026/2027, marcada por la tendencia a la baja de los precios en origen y las dudas sobre la rentabilidad de las explotaciones. Sobre la retirada del 12% de la producción y la polémica con las almazaras ha dejado claro que los costes derivados del almacenamiento de aceite no deben repercutir, directa ni indirectamente, sobre los agricultores.

El presidente de ASAJA CLM, José María Fresneda, ha advertido de que “los agricultores afrontan esta campaña con mucha incertidumbre por la evolución descendente de las cotizaciones. No vamos a permitir que se venda por debajo de los costes de producción. El olivicultor necesita estabilidad y garantías para mantener la viabilidad de su explotación”.

Según las previsiones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la producción nacional de aceite de oliva para la campaña 2026/2027 alcanzaría las 1.602.596 toneladas, un 23 % más que en la anterior, mientras que las existencias iniciales se sitúan en 357.040 toneladas, un 23,3 % por encima de las de la campaña precedente.

No obstante, ASAJA CLM ha pedido prudencia a la hora de valorar estas estimaciones. “Todavía es pronto para saber cómo terminará la cosecha. En Castilla-La Mancha esperamos, en principio, una producción similar a la del año pasado, pero el resultado dependerá de la climatología y de las condiciones de cada zona productora. No se pueden extrapolar las previsiones nacionales a todas las regiones por igual”, ha explicado Fresneda.

En este contexto, la organización agraria se ha referido a la puesta en marcha del mecanismo de retirada obligatoria de aceite de oliva, una medida que el sector llevaba tiempo reclamando para estabilizar el mercado y evitar que un exceso de oferta provoque un desplome de las cotizaciones.

“NO SE TRATA DE DISPARAR LOS PRECIOS NI DE FAVORECER LA ESPECULACIÓN, SINO DE GARANTIZAR QUE LOS AGRICULTORES PUEDAN CUBRIR SUS COSTES Y OBTENER UNA RENTABILIDAD”

El Ministerio ha establecido la retirada temporal del 12% del aceite producido por las almazaras durante la campaña, lo que supone unas 188.000 toneladas que deberán permanecer almacenadas hasta el 30 de septiembre de 2027.

ASAJA CLM considera que todavía es pronto para evaluar los efectos de esta medida, aunque confía en que contribuya a recuperar los precios que perciben los productores. En cualquier caso, ha advertido de que los costes derivados del almacenamiento no deben repercutir, directa ni indirectamente, sobre los agricultores.

“No tendría ningún sentido adoptar una medida para proteger al sector y que, al final, sea el agricultor quien termine asumiendo sus costes. El primer eslabón de la cadena no puede ser siempre el que soporte los riesgos y las consecuencias económicas”, ha señalado Fresneda.

El presidente regional ha insistido en que el objetivo debe ser garantizar unos precios justos en origen, sin perjudicar a los consumidores. “Tenemos que defender nuestras producciones y conseguir que el consumidor valore el aceite que elaboramos aquí. No se trata de disparar los precios ni de favorecer la especulación, sino de garantizar que los agricultores puedan cubrir sus costes de producción y obtener una rentabilidad que asegure la viabilidad de sus explotaciones”.

Asimismo, ASAJA CLM ha reclamado un mayor control sobre las importaciones de aceite procedentes de terceros países, especialmente de Marruecos y Túnez, para evitar que la entrada de producto comprometa la eficacia de las medidas de regulación del mercado y perjudique a los productores nacionales.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA

Por otra parte, ASAJA Castilla-La Mancha ha insistido en la necesidad de garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria ante el descenso de las cotizaciones, que podría situar los precios percibidos por los olivicultores por debajo de sus costes efectivos de producción.

En este sentido, la organización agraria ha recomendado a los agricultores que no entreguen su producción de aceituna a las almazaras sin contar previamente con un contrato formalizado por escrito, en el que se establezcan claramente las condiciones de compraventa y el precio pactado o los criterios objetivos para determinarlo, conforme a las exigencias legales. Asimismo, ha recordado la importancia de garantizar la seguridad jurídica de los productores y de respetar los plazos legales de pago, que no pueden superar los 30 días en productos perecederos.

ASAJA CLM ha reclamado a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha y al resto de administraciones competentes que intensifiquen las inspecciones y los controles durante la campaña, especialmente en los puntos de recepción de aceituna y en las operaciones de compraventa entre agricultores e industrias.

La organización ha subrayado que el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria no puede quedarse en una mera formalidad, sino que debe traducirse en una protección real y efectiva de los agricultores, evitando prácticas comerciales que no respeten sus costes de producción y agraven los desequilibrios en las relaciones comerciales.

Por último, ASAJA Castilla-La Mancha ha asegurado que permanecerá vigilante tanto ante la evolución de los precios y los efectos de las medidas de regulación del mercado como ante posibles incumplimientos de la normativa, con el objetivo de defender la rentabilidad y los intereses de los olivicultores de la región.