Hungría votará contra el acuerdo entre la UE y Mercosur mientras el sector agrario bloquea Grecia, Alemania, Francia y España como protesta

El Gobierno húngaro ha confirmado este jueves 8 su oposición al acuerdo comercial UE-Mercosur y ha anunciado que votará el viernes en contra, al considerarlo contrario a los intereses de los agricultores. Una negativa que puede sumarse a la de Francia e Italia mientras que los agricultores europeos han salido a protestar con contundencia en España, Francia, Grecia y Alemania contra este acuerdo.

«La Comisión Europea está presionando para adoptar y aplicar un acuerdo que abriría Europa a las importaciones ilimitadas de productos agrícolas sudamericanos, a expensas del sustento de los agricultores húngaros», justificó su postura el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, en un mensaje en la red social X.

En ese mensaje, el ministro afirmó que su Gobierno se opone y acusó a Bruselas de «ignorar una vez más» los intereses de los agricultores húngaros.

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, ya adelantó el pasado 18 de diciembre que aprobar ese acuerdo sería «un tiro en el pie» para los agricultores europeos.

Orbán opinó en aquel momento que los agricultores «tienen razón en un 100 %», y recordó que también afrontan el problema que significa para ellos el Pacto Verde Europeo («Green Deal»).

Mientras, y como prólogo de reunión de este viernes para intentar rubricar el acuerdo con Mercosur. los agricultores europeos han bloqueado media Europa con sus protestas. En Grecia las movilizaciones se ha radicalizado después de varios días intensos. En Francia han bloqueado los accesos a la Asamblea Nacional y en Alemania han bloqueado numerosos autovías. A nivel nacional, las protestas se han centrado en numerosas tractoradas que continuarán mañana viernes.