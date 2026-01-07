Año nuevo, protestas viejas: Hasta en ocho puntos diferentes de España habrá tractoradas contra Mercosur este jueves y viernes

Mientras que las organizaciones agrarias tradicionales siguen convocando actos por provincias, la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) ha convocado manifestaciones y tractoradas para este jueves y viernes a las 9.00 horas en ocho puntos diferentes del país con el fin de pedir políticas «que no destruyan» a la agricultura y a la ganadería como a su juicio es el acuerdo con Mercosur.

Los convocantes tienen previsto el corte de carreteras, incluidas vías de comunicación en la frontera con Francia que correrán a cargo de Revolta Pagesa, según han avanzado este miércoles en un comunicado.

Unaspi ve necesario estas acciones porque la UE prevé firmar su acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur el próximo lunes, 12 de enero, según han apuntado: «de ahí la premura en retomar las movilizaciones».

Hay al menos convocadas tractoradas y concentraciones para mañana en las provincias de Guadalajara, Vitoria, Zamora, Burgos, Segovia, Soria, Valencia y diversos puntos de Cataluña -el puerto de Tarragona entre ellos-. A este hay que sumar la convocada por los ganaderos cántabros el viernes en Santander.

Estas movilizaciones se convocan «en coordinación con todos los países europeos», ha avanzado a Efeagro el coordinador de Unaspi, Miguel Ángel Aguilar. Asimismo, a estas acciones seguirán más movilizaciones, han avisado.

La asociación ha reclamado al Gobierno de España que vote en contra de ese acuerdo porque es una «amenaza directa» para la supervivencia del campo español y su soberanía alimentaria.

Más allá de este pacto comercial, el sector primario atraviesa «una de las mayores crisis de su historia» debido a unas «políticas nefastas y fallidas» a nivel comunitario.

Entre ellas, han nombrado la actual PAC, el Pacto Verde Europeo o la Estrategia de la Granja a la mesa.

Unaspi ha advertido que la agricultura, la ganadería y la pesca atraviesan una situación «crítica con total pérdida de rentabilidad y viabilidad».

Para estas protestas han invitado a «todas» las organizaciones profesionales agrarias en su «afán» por aglutinar «a todo el sector (…) en unidad de acción ante esta grave crisis».

NUEVO CALENDARIO

Esta acción de Unaspi se añade a un nuevo calendario de protestas porque este mismo viernes todas las organizaciones agrarias de Cantabria se manifestarán con tractores en Santander contra las políticas europeas y en defensa del sector primario.

Otras organizaciones como Asaja están pendientes de celebrar comités ejecutivos nacionales en los próximos días en los que pueden decidir nuevas fechas.

UPA y la organización agraria vasca Enba tienen previsto una protesta en Irún (frontera con Francia) el jueves, 15 de enero, por la situación de la dermatosis nodular contagiosa en el país vecino.

Unión de Uniones, por su parte, quiere celebrar una tractorada el próximo 11 de febrero en Madrid, en este caso, contra los recortes anunciados para la próxima PAC.

Ya durante la jornada de hoy se ha llevado a cabo una protesta de agricultores y ganaderos frente la Subdelegación del Gobierno de Ourense.