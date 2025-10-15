Ha vuelto el consenso a la lonja de León y el maíz con destino a secadero vuelve a cotizar y los hace a 215 euros/tonelada

En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 15 ha vuelto el consenso y ha comenzado a cotizar el maíz destino secadero a 215 €/t, después de que en la anterior sesión fuera imposible consensuar un precio debido a ofertas muy dispares de los distintos operadores.
La cosecha en la provincia de León ya está generalizada y las cosechadoras están a pleno rendimiento con muy buenas condiciones en el terreno para su trabajo, a lo que se suma una humedad óptima del grano.
Los rendimientos observados hasta la fecha, con poca superficie cosechada, son muy desiguales, en las fincas modernizadas que representan el 70% son muy parecidos a los de la pasada campaña, entre 13 y 14 mil kilos hectárea, por el contrario, en el resto que se riega por inundación los rendimientos están siendo decepcionantes, entre 8 y 10 mil kilos hectárea, y eso que se están cosechando las fincas sembradas más temprano que por lo general dan mejores producciones.
En la presente campaña en la provincia de León hay sembradas 72.115 ha, lo que representa un incremento de casi el 6% respecto a las 68.096 ha de la pasada.
Una vez que ha vuelto el consenso a la cotización del maíz, cabe destacar las repeticiones generalizadas en el resto de cereales, con una subida de dos euros la cebada.
En los sectores tanto de vacuno como ovino de carne, estabilidad en los precios, circunstancia para resaltar después de unas subidas ya muy prolongadas en el tiempo.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 15-10-2025
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
|CEREALES
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Trigo Pienso
|192,00
|192,00
|=
|Cebada **
|178,00
|180,00
|▲
|Triticale
|183,00
|183,00
|=
|Centeno
|165,00
|166,00
|▲
|Avena
|136,00
|136,00
|=
|Maíz *
|S/C
|215,00
* Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
|GIRASOL
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Girasol*
|435
|435
|=
|Girasol alto oleico**
|525
|525
|=
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
|ALUBIAS
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/kg
|€/kg
|Canela
|1,40
|1,40
|=
|Negra
|2,90
|2,90
|=
|Palmeña Redonda
|2,00
|2,00
|=
|Planchada
|2,05
|2,05
|=
|Plancheta
|2,10
|2,10
|=
|Pinta
|1,10
|1,10
|=
|Riñón de León
|1,55
|1,55
|=
|Redonda
|1,40
|1,40
|=
|PATATAS
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Agria
|160
|160
|=
|Jaerla
|160
|160
|=
|Kennebec
|180
|180
|=
|Red Pontiac
|140
|140
|=
|Red Scarlett
|140
|140
|=
|Yona
|140
|140
|=
|FORRAJES
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Alfalfa paquete rama
|175,00
|180,00
|▲
|Alfalfa paquete deshidratado
|220,00
|220,00
|=
|Paja 1ª (Cebada)
|29,00
|29,00
|=
|Veza forraje de 1ª
|130,00
|130,00
|=
|Forraje
|100,00
|100,00
|=
|LECHE DE VACA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/Litro
|€/Litro
|Leche de vaca
|0,520*
|0,520*
|=
* Precio leche entregada mes julio-agosto-septiembre
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
|LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|Euros/E.Q.
|Euros/E.Q.
|Leche de oveja
|0,10217*
|0,10217*
|=
|Leche de cabra
|0,12020*
|0,12020*
|=
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes septiembre.
Media provincia León E.Q. mes de septiembre leche oveja 12,55 y leche cabra 8,20 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
|OVINO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Lechazos hasta 12 kg
|7,30
|7,30
|=
|Cabritos hasta 11 kg
|7,30
|7,30
|=
|€/Unidad
|€/Unidad
|Corderos 12,1-15 kg
|100,00
|100,00
|=
|Corderos 15,1-18 kg
|105,00
|105,00
|=
|Corderos 18,1-23 kg
|105,00
|105,00
|=
|Corderos 23,1-27 kg
|110,00
|110,00
|=
|Corderos 27,1-35 kg
|120,00
|120,00
|=
|Ovejas vida merina
|130,00
|130,00
|=
|Ovejas vida leche
|90,00
|90,00
|=
|Ovejas vida Assaf (Sin carta)
|180,00
|180,00
|=
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Ovejas sacrificio 1ª
|1,20/1,50
|1,20/1,50
|=
|Ovejas sacrificio 2ª
|0,50/1,20
|0,50/1,20
|=
|VACUNO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|GANADO VIDA
|€/Unidad
|€/Unidad
|Frisones
|250,00
|250,00
|=
|Pasteros macho (200 kg)
|1.330,00
|1.330,00
|=
|Pasteros hembra (200 kg)
|1.150,00
|1.150,00
|=
|BOVINO CARNE
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Hembras 180-200 kg.
|U
|7,40
|7,40
|=
|R
|7,30
|7,30
|=
|O
|6,40
|6,40
|=
|Hembras 201-250 kg.
|U
|7,40
|7,40
|=
|R
|7,30
|7,30
|=
|O
|6,40
|6,40
|=
|Hembras más 250 kg.
|U
|7,40
|7,40
|=
|R
|7,30
|7,30
|=
|O
|6,40
|6,40
|=
|Machos 200-250 kg.
|U
|7,30
|7,30
|=
|R
|7,20
|7,20
|=
|O
|6,40
|6,40
|=
|Machos 251-300 kg.
|U
|7,30
|7,30
|=
|R
|7,20
|7,20
|=
|O
|6,40
|6,40
|=
|Machos más de 300 kg.
|U
|7,30
|7,30
|=
|R
|7,20
|7,20
|=
|O
|6,40
|6,40
|=
|VACAS SACRIFICIO
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Fábrica y Segunda
|4,00/5,00
|4,00/5,00
|=
|Primera y Extra (Engrasada)
|5,00/7,00
|5,00/7,00
|=