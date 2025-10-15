Ha vuelto el consenso a la lonja de León y el maíz con destino a secadero vuelve a cotizar y los hace a 215 euros/tonelada

En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 15 ha vuelto el consenso y ha comenzado a cotizar el maíz destino secadero a 215 €/t, después de que en la anterior sesión fuera imposible consensuar un precio debido a ofertas muy dispares de los distintos operadores.

La cosecha en la provincia de León ya está generalizada y las cosechadoras están a pleno rendimiento con muy buenas condiciones en el terreno para su trabajo, a lo que se suma una humedad óptima del grano.

Los rendimientos observados hasta la fecha, con poca superficie cosechada, son muy desiguales, en las fincas modernizadas que representan el 70% son muy parecidos a los de la pasada campaña, entre 13 y 14 mil kilos hectárea, por el contrario, en el resto que se riega por inundación los rendimientos están siendo decepcionantes, entre 8 y 10 mil kilos hectárea, y eso que se están cosechando las fincas sembradas más temprano que por lo general dan mejores producciones.

En la presente campaña en la provincia de León hay sembradas 72.115 ha, lo que representa un incremento de casi el 6% respecto a las 68.096 ha de la pasada.

Una vez que ha vuelto el consenso a la cotización del maíz, cabe destacar las repeticiones generalizadas en el resto de cereales, con una subida de dos euros la cebada.

En los sectores tanto de vacuno como ovino de carne, estabilidad en los precios, circunstancia para resaltar después de unas subidas ya muy prolongadas en el tiempo.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 15-10-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 192,00 192,00 = Cebada ** 178,00 180,00 ▲ Triticale 183,00 183,00 = Centeno 165,00 166,00 ▲ Avena 136,00 136,00 = Maíz * S/C 215,00

* Maíz destino secadero.

** Cebada peso específico por encima de 60

GIRASOL COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Girasol* 435 435 = Girasol alto oleico** 525 525 =

* Calidad Tipo 9-2-44

** 80% mínimo de ácido oleico

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,40 1,40 = Negra 2,90 2,90 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 2,05 2,05 = Plancheta 2,10 2,10 = Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León 1,55 1,55 = Redonda 1,40 1,40 =

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 160 160 = Jaerla 160 160 = Kennebec 180 180 = Red Pontiac 140 140 = Red Scarlett 140 140 = Yona 140 140 =

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 175,00 180,00 ▲ Alfalfa paquete deshidratado 220,00 220,00 = Paja 1ª (Cebada) 29,00 29,00 = Veza forraje de 1ª 130,00 130,00 = Forraje 100,00 100,00 =

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Leche de vaca 0,520* 0,520* =

* Precio leche entregada mes julio-agosto-septiembre

3,7 materia Grasa

3,10 proteína

Certificaciones

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,10217* 0,10217* = Leche de cabra 0,12020* 0,12020* =

E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes septiembre.

Media provincia León E.Q. mes de septiembre leche oveja 12,55 y leche cabra 8,20 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg 7,30 7,30 = Cabritos hasta 11 kg 7,30 7,30 = €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 100,00 100,00 = Corderos 15,1-18 kg 105,00 105,00 = Corderos 18,1-23 kg 105,00 105,00 = Corderos 23,1-27 kg 110,00 110,00 = Corderos 27,1-35 kg 120,00 120,00 = Ovejas vida merina 130,00 130,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf (Sin carta) 180,00 180,00 = €/kg Vivo €/kg Vivo Ovejas sacrificio 1ª 1,20/1,50 1,20/1,50 = Ovejas sacrificio 2ª 0,50/1,20 0,50/1,20 =