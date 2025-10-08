La falta de acuerdo provocado se haya optado por posponer la fijación del precio del maíz una semana más en la lonja de León

En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 8, se ha pospuesto la fijación del precio del maíz para la próxima sesión ante la imposibilidad de un acuerdo entre agricultores y compradores en una semana marcada por ofertas muy dispares.

La cosecha va poco a poco generalizándose con humedades en grano óptimas y con partidas que incluso ya no tienen que entrar en secadero, es decir, por debajo del 15% de humedad, la estabilidad atmosférica está también influyendo en que el agricultor esté esperando a alcanzar este punto óptimo. Por eso, ante la falta de consenso, se pospuesto la fijación del precio del maíz una semana.

Repetición del precio de la alubia con una campaña ya prácticamente finalizada y que se ha desarrollado en unas condiciones inmejorables a la hora de su recogida, después de varias campañas complicadas debido a las lluvias siempre su peor enemigo, dejando así un buen sabor de boca a los agricultores.

Repetición también en el sector de la patata con precios que a pesar de estar por debajo del umbral de la rentabilidad siguen presionando a la baja.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 01-10-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 192,00 192,00 = Cebada ** 177,00 178,00 ▲ Triticale 183,00 183,00 = Centeno 165,00 165,00 = Avena 136,00 136,00 = Maíz S/C S/C

** Cebada peso específico por encima de 60

GIRASOL COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Girasol* 435 435 = Girasol alto oleico** 525 525 =

* Calidad Tipo 9-2-44

** 80% mínimo de ácido oleico

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,40 1,40 = Negra 2,90 2,90 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 2,05 2,05 = Plancheta 2,10 2,10 = Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León 1,55 1,55 = Redonda 1,40 1,40 =