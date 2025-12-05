Ganaderos y mataderos plantean sacrificar a unos 30.000 cerdos de engorde para vaciar las granjas y matar todos los jabalíes cerca del foco

Las industrias cárnicas y las grandes empresas de porcino de España que forman parte de la junta de precios de Mercolleida han planteado este jueves sacrificar a todos los jabalíes en un radio de 20 kilómetros del lugar donde se detectó la peste porcina (PPA) y vaciar las granjas de cerdos de engorde de la zona, lo que representaría sacrificar a unos 30.000 cerdos.

Así lo ha explicado el director general de la lonja, Miquel Àngel Bergés, que ha lanzado un mensaje de «unidad» del sector, del que ha dicho que pide «máxima celeridad» para actuar sobre la zona cero para «garantizar que el virus no salga de esta área.

“La única manera de que no salte a otras comarcas o incluso a otras provincias es sacrificando a los cerdos», ha afirmado.

Bergés ha hecho estas declaraciones al finalizar la junta de precios del cerdo cebado, que ha fijado un nuevo descenso de 10 céntimos, hasta los 1,10 euros por kilo.

Este descenso se suma a los ya aplicados en las reuniones extraordinarias del pasado lunes, cuando se revisaron de forma excepcional las cotizaciones fijadas el jueves anterior.

Por segunda vez esta semana, Mercolleida se ve obligada a superar el umbral habitual de variación máxima de 6 céntimos en el caso del cerdo, una situación extraordinaria impulsada por la incertidumbre generada en el mercado y el freno a las exportaciones a países de fuera de la Unión Europea.

«LA CAPACIDAD DE STOCK DE CARNE CONGELADA DE LOS EXPORTADORES, NO SOLO DE CATALUÑA SINO DE TODA ESPAÑA, ESTÁ LLEGANDO A SUS LÍMITES»

Antes de la confirmación de la PPA el pasado viernes, el jueves precedente ya se había registrado un descenso adicional de 1,4 céntimos. Así, desde el pasado jueves, la cotización del cerdo en Mercolleida ha descendido ya 21,4 céntimos.

Bergés ha afirmado que es primordial sacrificar a los cerdos y permitir que los mataderos tengan margen para sacar carne y sacrificar a buen ritmo.

«La capacidad de stock de carne congelada de los exportadores, no solo de Cataluña sino de toda España, está llegando a sus límites», ha afirmado el director general de Mercolleida.

En la junta de precios del cerdo cebado han participado Piensos Costa, Vall Companys, Piensos del Segre, Juan Jiménez, Bonàrea Agrupa, Pinsos Yak, Cincaporc Mazana Piensos Compuestos, Elpozo Alimentación, Costa Brava Mediterranean Foods, Escorxador Frigorífic d’Avinyó, Fribin, Incarlopsa, Mafrica, Noel Alimentària Sau y Famadesa.