Crece la preocupación por la caída de precios del porcino, los ecologistas piden que no haya medidas fuera del foco y se eleva a 13 el número de jabalíes positivos

Las autoridades veterinarias han confirmado cuatro nuevos casos de jabalíes positivos a la peste porcina africana, lo que eleva el número total a 13, todos ellos localizados en las inmediaciones de los anteriores focos y dentro del perímetro de la zona considerada de mayor riesgo. Asimismo, en el sector empieza a crecer la preocupación por la caída de precios mientras que los ecologistas piden que las medidas de control sobre la fauna salvaje no se extienda fuera del foco de influencia de Cataluña, donde la Generalitat ha pedido “la participación de todos los que puedan colaborar en el control de la caza: federaciones y sociedades de caza, administraciones locales y organizaciones agrícolas”.

Los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) catalanes han notificado la detección de dos nuevos focos de peste porcina africana en jabalíes silvestres, con uno y tres animales respectivamente en cada uno de ellos.

Con estos dos nuevos focos, ascienden a cinco los notificados hasta la fecha, dos de ellos primarios y los otros tres secundarios, incluyendo un total de 13 animales positivos. Además, se han detectado otros 37 animales muertos en la zona y sus alrededores que han resultados negativos.

En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdo, los Servicios Veterinarios Oficiales mantienen sus visitas y toma muestras en las 39 explotaciones localizadas en la zona infectada, sin haberse detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas, inspeccionándose asimismo sus medidas de bioseguridad.

ENTRE LA SOBREPOBLACIÓN DE LOS EXPERTOS Y LA DEFENSA DE LOS ECOLOGISTAS QUE PIDEN NO EXTENDER LAS MEDIDAS DE CONTROL FUERA DEL FOCO

Por otra parte, el brote de peste porcina a vuelto a cuestionar la gestión de la fauna salvaje en general y del jabalí en particular: los ecologistas piden «dejar de criminalizar a la fauna silvestre», mientras los científicos advierten de que existe una sobrepoblación de esta especie.

Ecologistas en Acción reconoce que «puede estar justificado el aplicar medidas de control de jabalíes en el foco» donde apareció la enfermedad para evitar que se expanda y llegue a las granjas de cerdos, pero pide no extender las iniciativas de forma preventiva «con la excusa de que hay superpoblación», que, a su juicio, no existe.

«En todo caso, las poblaciones se han recuperado de unos niveles anormalmente bajos de hace un siglo», afirman sus portavoces, que achacan el aumento del contacto entre fauna silvestre y población humana al «crecimiento urbano y poblacional» desplegado en «una ocupación exagerada del territorio» con urbanizaciones en pleno monte y segundas residencias en costa y montaña.

AYUDAS ANTE LA CAÍDA DE LOS PRECIOS Y PETICIÓN DE COLABORACIÓN PARA CAZAR JABALÍES Y REDUCIR SU DENSIDAD

Por su parte, La consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha anunciado que se aprobará un paquete de ayudas de 10 millones de euros, ampliables a otros 10 millones más, para hacer frente a las consecuencias económicas de esta crisis de sanidad animal. De hecho, en el sector empieza a crecer la preocupación por la caída de los precios del cerdo, que se ha situado en niveles de hace décadas.

Este jueves 4 las Juntas de Precios de Porcino de Mercolleida se han reunido este jueves por la tarde y, en un contexto marcado por la irrupción de la peste porcina, han acordado una nueva bajada de 10 céntimos en la cotización del cerdo vivo, de 6 céntimos en la de la cerda y de 5 euros en la del lechón. Estos descensos se suman a los ya aplicados en las reuniones extraordinarias del pasado lunes, cuando se revisaron de forma excepcional las cotizaciones fijadas el jueves anterior.

Asimismo, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, se reunió con el grupo técnico de fauna de caza, creado para contener la peste porcina africana (PPA) y coordinar las acciones de control del jabalí, una prioridad del país. El grupo está formado por investigadores del IRTA-CReSA, representantes del Colegio de Veterinarios, técnicos de diversos departamentos de la Generalitat y expertos en fauna de caza.

Ordeig ha hecho un llamamiento a “la participación de todos los que puedan colaborar en el control de la caza: federaciones y sociedades de caza, administraciones locales y organizaciones agrícolas”. Insistió en que “debemos aumentar la presión de manera urgente y continua para reducir las densidades actuales de jabalíes”.