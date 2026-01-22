Fuera caretas: PP y PSOE se posicionan con Mercosur y dan la espalda al campo: denuncian que 42 eurodiputados votaron a favor de Mercosur

Tras la satisfacción del miércoles 21 por la aprobación en el Parlamento europeo de elevar el acuerdo UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), COAG Andalucía ha querido hacer hincapié en el resultado de las votaciones, que han generado indignación en el sector agrario. Y el dato es abrumador: un 81% de los eurodiputados españoles votó en contra de la remisión del acuerdo al Tribunal de Justicia, eurodiputados del PP, del PSOE y de PNV. En términos absolutos, 42 eurodiputados españoles votaron en contra, frente a solo 10 que apoyaron que el acuerdo fuera examinado jurídicamente.

Para esta organización agraria, «siendo España potencia agraria europea, es lamentable que esté a la cabeza de los países que rechazan al campo y se posicionan a favor del acuerdo con Mercosur».

“España lidera el rechazo a defender a su sector agrario. Es un dato demoledor”, ha denunciado el secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila.

“Nuestros agricultores y ganaderos han comprobado que están prácticamente solos en Europa -añade-. Y es que los votos de los eurodiputados españoles han dejado en evidencia quiénes están al lado de los agricultores y ganaderos y quiénes a favor de desmantelar el tejido productivo europeo para vender coches, tecnología y fitosanitarios a los países de Mercosur”.

Los únicos 10 eurodiputados españoles que apoyaron la propuesta pertenecen a formaciones ajenas a los grandes partidos estatales, concretamente a Vox, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Bloque Nacionalista Galego (BNG).

FRANCIA Y POLONIA: RESPALDO UNÁNIME A SUS AGRICULTORES. «MIENTRAS FRANCIA PROTEGE A SU CAMPO SIN FISURAS, ESPAÑA LO SACRIFICA»

En el extremo opuesto a España se sitúa Francia, donde el 100% de los eurodiputados franceses (79 en total) votó a favor de elevar el acuerdo UE-Mercosur al Tribunal de Justicia, mostrando un respaldo sin fisuras a su sector agrario. También Polonia registró un apoyo unánime, con el 100% de su delegación votando a favor de la propuesta.

“La comparación es sangrante”, ha subrayado Ávila. “Mientras Francia protege a su campo sin fisuras, España lo sacrifica. Allí sus agricultores saben que sus representantes están con ellos; aquí, los nuestros saben que no pueden contar con la mayoría de sus políticos”.

COAG Andalucía recuerda que la propuesta votada no suponía tumbar el acuerdo, sino ganar tiempo y garantías jurídicas para frenar un tratado que amenaza el futuro de miles de explotaciones agrarias, al permitir la entrada de productos sin reciprocidad en normas sanitarias, laborales y medioambientales.

“Ayer fue una pequeña victoria, fruto de la presión del sector, pero ni mucho menos hemos ganado la guerra”, ha advertido Juan Luis Ávila. “Sabemos que la Unión Europea intentará seguir adelante, escondiéndose detrás de cláusulas de salvaguarda que no sirven para nada”.

Por todo ello, COAG Andalucía hace un llamamiento a redoblar la movilización y recuerda que el próximo 29 de enero el campo volverá a las calles en toda España. “Vamos a seguir luchando y presionando. El 29 nos vemos en las calles”, ha concluido Ávila.