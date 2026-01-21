Satisfacción en el campo español ante el frenazo a Mercosur pero con prudencia: Victoria de las movilizaciones, que seguirán, pero «solo es una batalla»

Todas las organizaciones agrarias han mostrado su satisfacción por la resolución del parlamento Europeo de enviar al Tribunal de Justicia de la UE el acuerdo con Mercosur, lo que facto provocará que éste se paralice durante uno o dos años. Pero de forma paralela han confirmado que mantendrán las protestas anunciadas para la semana que viene, al considera que el rechazo a este acuerdo eras solo uno de los muchos motivos por los que saldrán a la calle.

Desde ASAJA se valora como un paso fundamental la aprobación del control jurídico del acuerdo porque «esta decisión permite avanzar en el análisis de un acuerdo que el sector agrario y ganadero viene denunciando desde hace tiempo por su grave impacto económico, productivo y territorial, así como por las dudas jurídicas y políticas de fondo que plantea».

El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, subraya que la aprobación de esta solicitud “refleja que existen dudas jurídicas y políticas reales sobre el acuerdo UE-Mercosur” y confía en que este dictamen “sirva para frenar la ratificación de un acuerdo claramente desequilibrado y perjudicial para los agricultores y ganaderos europeo y que pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones”.

Asimismo, ASAJA hace un llamamiento al Gobierno de España para que defienda al sector agrario y ganadero, garantizando el principio de reciprocidad y unas condiciones de competencia justas.

MODERACIÓN ANTE LA SATISFACCIÓN: «HEMOS GANADO UNA BATALLA, NO LA GUERRA»

Por su parte, desde COAG Andalucía esta votación «supone un respaldo político importante a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos, que llevan años denunciando que el acuerdo UE-Mercosur responde a un modelo comercial obsoleto, negociado desde 1999, totalmente alejado de la realidad actual del campo europeo y de las exigencias sociales, medioambientales, sanitarias y de bienestar animal que hoy reclama la ciudadanía».

No obstante, COAG Andalucía advierte de que el resultado de hoy no debe interpretarse como el final del conflicto. “Hemos ganado una batalla en referencia a Mercosur, pero ni muchísimo menos hemos ganado la guerra. Por delante tenemos todavía un camino difícil”, ha señalado el secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila. “La Unión Europea muy probablemente quiera seguir adelante con el acuerdo, a la espera de que haya un pronunciamiento jurídico dentro de uno o dos años”.

En este sentido, Ávila ha subrayado que la votación de hoy demuestra que la movilización del sector está dando resultados: “Lo que sí está claro es que la presión que estamos ejerciendo en toda Europa está sirviendo para que los eurodiputados cambien el posicionamiento de su voto. Ese es el camino que tenemos que seguir en los próximos días”.

NADIE SE FÍA: «SE ABRE UN PERIODO DE INCERTIDUMBRE SOBRE EL ACUERDO»

Por su parte, desde la UPA se ha manifestado que la consulta al Tribunal de Justicia de la UE incrementa la incertidumbre sobre la activación del tratado. «A partir de hoy se abren diferentes escenarios: que la Comisión Europea espere a la resolución del Tribunal de Justicia de la UE para activar el acuerdo, o que realice una aplicación provisional del acuerdo y se ponga en marcha de inmediato».

UPA ha reclamado al Parlamento Europeo que las medidas de protección que viene reivindicando “y que son absolutamente necesarias”, aseguran: como las cláusulas de salvaguardia, los controles en frontera y la reciprocidad a la hora de producir y las auditorías en países terceros para verificar que lo que se firma se cumple “sean una realidad más pronto que tarde, a ser posible en el próximo pleno del mes de febrero”.

A día de hoy esas cláusulas, que en opinión de UPA son la gran diferencia de este acuerdo comercial frente a otros firmados previamente, no son todavía una realidad. “Estas condiciones son la garantía de protección que necesitamos para este y otros acuerdos comerciales”, ha señalado el secretario general de UPA, Cristóbal Cano.

«LA MOVILIZACIÓN FUNCIONA Y HABRÁ QUE ANALIZAR LO QUE HAN VOTADO CADA PARTIDO POLÍTICO ESPAÑOL»

Finalmente, Unión de Uniones agradece el sentido del voto y se muestra satisfecha del trabajo de seguimiento y presión realizado en Europa y pone el acento en lo que han votado los distintos partido españoles. (Votaron en contra PP, PSOE, PNV y Se Acabó la Fiesta. A favor Vox, Sumar, Compromís, Comunes, BNG y ERC, mientras Podemos y Bildu no participaron en el voto).

Unión de Uniones considera que el pulso mantenido ha tenido sus frutos y confía en que sea el primer paso para poder frenar el acuerdo UE- Mercosur.

En este sentido, cree que esto es una pequeña victoria y que los europarlamentarios, con su voto, han dado la razón a Unión de Uniones, quien denunciaba desde el principio que este acuerdo no respetaba los procedimientos internos.

«La movilización funciona. Con este resultado a algunos se les habrá quedado la cara colorada», comenta Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones. «Seguiremos presionando y la presión de nuestros productores ahora es aún más importante. Ni qué decir tiene que mantenemos todo nuestro calendario de manifestaciones y concentraciones», añade.