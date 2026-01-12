Francia plantea un plan de ayuda agrícola de 300 millones para calmar al sector: arranque de vides y duplicar las ayudas por la dermatosis

La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, ha anunciado un plan de medidas a corto plazo y estructurales, con un presupuesto de 300 millones de euros, para responder a diversas reivindicaciones del sector agrícola, que sigue movilizado contra el acuerdo comercial UE-Mercosur, rechazado también por todos los partidos políticos.

Estas medidas incluyen un plan de 130 millones de euros para arrancar vides en el suroeste, triplicar el fondo del agua de 20 a 60 millones de euros para fomentar la creación de reservas, y duplicar de 11 a 22 millones de euros el fondo de apoyo a los ganaderos afectados por la dermatosis nodular contagiosa, la enfermedad animal cuya gestión por parte del Gobierno fue la mecha inicial del movimiento de protesta agrícola que arrancó en diciembre pasado y que tantos problemas está creando en España en todas las zonas limítrofes con la frontera.

Al inicio de su conferencia de prensa, Genevard aseguró que el Gobierno francés ha escuchado la «gran señal de alarma» lanzada por los agricultores franceses, que la víspera manifestaron su ira contra el Mercosur en lugares simbólicos de París.

«Su mensaje ha sido recibido alto y claro», aseguró la ministra, justo antes de presentar un paquete de medidas destinadas a «asegurar» los ingresos de los agricultores, «eliminar los costes administrativos» que pesan sobre su actividad y «protegerlos mejor contra enfermedades», como la dermatosis nodular contagiosa, que afecta a los bovinos.

«Ya no hay dermatosis nodular contagiosa en el este del país», aseguró Genevard. La enfermedad se ha conseguido «erradicar», notablemente en el este de Francia (Saboya, Ródano y Jura) gracias a la estrategia de «vacunación generalizada», dijo, y explicó que no se han detectado nuevos brotes desde hace seis días.

SE AUMENTARÁ UN 10% LA CUOTA DE CAZA DE LOS LOBOS

Asimismo, Genevard anunció que, ante el aumento del número de ataques al ganado, la cuota de caza para matar lobos «aumentará un 10%», algo que reclamaban los ganaderos.

«Nuestro sistema regulatorio necesita una revisión, y lo será (revisado), porque ya no se adapta al hecho de que el lobo se expande cada vez más hacia nuevos territorios y se multiplica. Por lo tanto, la cuota de cazas autorizadas aumentará un 10%», declaró.

Al abordar el impopular impuesto a los fertilizantes importados, Genevard afirmó haber obtenido compromisos significativos de la Comisión Europea para neutralizar los efectos del mecanismo de ajuste fronterizo del carbono en los precios de los fertilizantes. Esa neutralización, afirmó, es «absolutamente esencial».

«Es incomprensible que productos eliminados ​​vuelvan a entrar por la ventana, en forma de productos importados». Lo consideró «injusto, ilógico, incoherente e incluso irrespetuoso» con el trabajo de los agricultores», dijo.

En particular, afirmó que defendió sistemáticamente las «medidas espejo» en el acuerdo con los países del Mercosur. «La Comisión nos siguió» en la prohibición de «cinco» sustancias químicas, afirmó.