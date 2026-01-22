Francia advierte a la CE que imponer la aplicación provisional del pacto UE-Mercosur recurrido a la justicia sería una «violación democrática»

En las valoraciones del campo español sobre la decisión de recurrir el acuerdo comercial UE-Mercosur, se oyeron voces que dejaban claro que «se ha ganado una batalla y no la guerra» o «se abre un periodo de incertidumbre» sobre el acuerdo. Y en esta línea, el Gobierno francés advirtió este jueves a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que cometería una «violación democrática» si impone la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, tras la decisión del Parlamento Europeo de remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

«Si Ursula von der Leyen, si la Unión Europea, lo impusiera mediante la aplicación provisional, constituiría, dada la votación de ayer en Estrasburgo una forma de violación democrática», alertó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en un programa de la radio Europe1 y a la televisión Cnews.

Y añadió: «No me lo imagino. Creo que las consecuencias, sobre todo en la relación de los ciudadanos con la Unión Europea, serían profundamente perjudiciales. No se construye Europa contra la soberanía popular. No se construye Europa contra el Parlamento Europeo, que es elegido» por sufragio universal.

Con el voto del Parlamento Europeo del miércoles, el acuerdo comercial con Mercosur queda suspendido hasta que el TJUE emita su dictamen sobre el acuerdo comercial con Mercosur, pero la Comisión Europea tiene la facultad, si lo estima conveniente, de aplicarlo provisionalmente.

Un portavoz comunitario dijo la víspera que la decisión no está tomada y que, tras la decisión de la Eurocámara, ese tema lo discutirán probablemente los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea durante la cumbre extraordinaria que celebran este jueves, convocada en principio para abordar las relaciones con Estados Unidos.

El miércoles, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, subrayó que el voto del Parlamento Europeo era «muy importante» y debía «ser respetado», en un claro mensaje a la Comisión Europea para que no lo aplique provisionalmente.